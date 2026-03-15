    • 15 de marzo de 2026 - 13:10

    La Camerata San Juan les rinde homenaje a las mujeres

    Desde María Elena Walsh hasta Gilda, pasando por Violeta Parra y Julieta Venegas, canciones de famosas compositoras sonarán el 29 de marzo en el Chalet Cantoni.

    La Camerata San Juan volverá al Chalet Cantoni, donde fue el debut de la temporada 2026, en febrero.

    Foto:

    En lo que será su segunda presentación de la temporada 2026, la Camerata San Juan volverá al Chalet Cantoni para rendir homenaje a las mujeres. Será con "Canto de Mujer", un espectáculo para el cual tendrán dos destacadas invitadas: Gabriela Zunino y Martina Flores.

    Leé además

    quienes son los argentinos nominados en los premios oscar

    “En el mes donde se recuerda y se homenajea la lucha de las mujeres, vamos a hacer un show en adhesión, un homenaje que tiene una temática acorde. Está principalmente formado por canciones de compositoras mujeres, grandes compositoras de Latinoamérica, como María Elena Walsh, Eladia Blázquez, Violeta Parra, Chabuca Granda y otras más actuales como Julieta Venegas y Natalia Lafourcade y también de Gilda”, contó a DIARIO DE CUYO Enzo Pérez, arreglador, músico y uno de los referentes de la prestigiosa agrupación musical sanjuanina. Y agregó que también habrá algunas otras de autores masculinos, “pero que hacen referencia a la vida, a la lucha, a la realidad de la mujer”.

    En esta línea, el público podrá disfrutar de versiones de Barco quieto, Gracias a la vida, El surco, Eres para mí, Fuiste, entre muchas otras.

    En ese primer show del año –que, como de costumbre, fue celebrado por el público sanjuanino- la formación que lidera Pablo Grosman tuvo como invitados a Juanse Arano y a Andrés Cantos.

    Tomá nota:

    Canto de Mujer

    Camerata San Juan

    • Invitadas: Martina Flores y Gabriela Zunino
    • Día: domingo 29 de marzo
    • Hora: 20:30 h
    • Lugar: Chalet Cantoni
    • Entrada: Libre y gratuita
    LAS MAS LEIDAS

