La Camerata San Juan les rinde homenaje a las mujeres

En lo que será su segunda presentación de la temporada 2026, la Camerata San Juan volverá al Chalet Cantoni para rendir homenaje a las mujeres. Será con "Canto de Mujer", un espectáculo para el cual tendrán dos destacadas invitadas: Gabriela Zunino y Martina Flores.
“En el mes donde se recuerda y se homenajea la lucha de las mujeres, vamos a hacer un show en adhesión, un homenaje que tiene una temática acorde. Está principalmente formado por canciones de compositoras mujeres, grandes compositoras de Latinoamérica, como María Elena Walsh, Eladia Blázquez, Violeta Parra, Chabuca Granda y otras más actuales como Julieta Venegas y Natalia Lafourcade y también de Gilda”, contó a DIARIO DE CUYO Enzo Pérez, arreglador, músico y uno de los referentes de la prestigiosa agrupación musical sanjuanina. Y agregó que también habrá algunas otras de autores masculinos, “pero que hacen referencia a la vida, a la lucha, a la realidad de la mujer”.
En esta línea, el público podrá disfrutar de versiones de Barco quieto, Gracias a la vida, El surco, Eres para mí, Fuiste, entre muchas otras.
El debut 2026 de Camerata San Juan
Este año, la Camerata dio el puntapié inicial el 28 de febrero pasado, también en el Chalet Cantoni. Fue entonces cuando, bajo el título "Reencuentro bajo las estrellas", desplegó una selección de boleros, música de Brasil, folclore, tangos y algo de rock nacional.
En ese primer show del año –que, como de costumbre, fue celebrado por el público sanjuanino- la formación que lidera Pablo Grosman tuvo como invitados a Juanse Arano y a Andrés Cantos.