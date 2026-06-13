    • 13 de junio de 2026 - 18:43

    La Casa Natal de Sarmiento abre su Hemeroteca con una valiosa colección digitalizada.

    El Museo Nacional presentará cada semana los fascículos de la histórica revista "Sarmiento", en el papel original y en formato electrónico

    La Casa Natal de Sarmiento pone a disposición de los interesados esta colección donada por&nbsp; Abenhamar Rodrigo.

    La Casa Natal de Sarmiento pone a disposición de los interesados esta colección donada por  Abenhamar Rodrigo.

    Foto:

    Por Estela Ruiz M.

    La Casa Natal de Sarmiento, Museo Nacional, inauguró oficialmente su esperada Hemeroteca mediante una atractiva propuesta interactiva. El espacio cultural pondrá a disposición del público general una valiosa colección compuesta por 16 is fascículos históricos de la recordada revista "Sarmiento".

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    Recientemente digitalizados por la Biblioteca del Congreso de la Nación. cada viernes se compartirá una nueva edición para su consulta digital a través del sitio web de la institución. De manera simultánea, la versión impresa correspondiente se exhibirá de forma presencial en la biblioteca del Museo, permitiendo un doble recorrido que fusiona la comodidad tecnológica con la magia del papel.

    La iniciativa propone un viaje en el tiempo hacia diversos relatos, debates y miradas de época que resultan fundamentales para comprender el denso contexto histórico y cultural en el que estas páginas fueron producidas originalmente.

    Asimismo, la presentación cronológica de los fascículos se realizará en constante diálogo con las efemérides que se celebran o conmemoran en el museo. Esta articulación dinámica se extenderá durante dieciséis semanas consecutivas, con el firme propósito de enriquecer y complementar las temáticas abordadas en las exposiciones de la Casa Natal.

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    La revista Sarmiento

    Fundada el 2 de mayo de 1945, y tal cual reseña el sitio web del Museo, la Revista Sarmiento / Ciencias - Artes – Letras, es una publicación periódica que reúne un conjunto de artículos ilustrativos de la cultura sanjuanina de mediados del siglo XX. A partir de distintas notas periodísticas, reseñas, poesías, cuentos cortos, opiniones de personalidades y propaganda publicitaria, aproxima a la memoria de las dinámicas socioculturales sanjuaninas de la historia local.

    Particularmente, los números que integran esta colección -que surgieron entre los años 1945 al 1962- fueron donados por Abenhamar Rodrigo, activo colaborador de la Revista, bajo la dirección de César H. Guerrero, ambos exponentes de la cultura de época.

    Cómo acceder

    Quienes quieran, a partir de hoy, consultar los fascículos que irá exhibiendo el museo, pueden hacerlo de manera presencial en la Casa Natal (la revista original, en papel); o bien de manera remota, en la web de las Casa Natal de Sarmiento - Museo Nacional.

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