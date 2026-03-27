    • 27 de marzo de 2026 - 15:03

    La Feria Internacional de Artesanías vuelve a Chimbas

    Del 30 de abril al 11 de mayo se desplegará un nuevo recorrido por la identidad regional, con artesanos de la provincia, el país y el extranjero.

    La Feria Internacional de Artesanías, una cita esperada por los sanjuaninos año tras año

    La Feria Internacional de Artesanías, una cita esperada por los sanjuaninos año tras año

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    San Juan se prepara para recibir una de las citas culturales más esperadas del calendario regional. Del 30 de abril al 10 de mayo, el Costanera Complejo Ferial abrirá sus puertas para la XXXI edición de la Feria Internacional de Artesanías, un encuentro que ya es marca registrada del talento y la identidad local.

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    Durante diez jornadas, el predio ubicado en el departamento de Chimbas se convertirá en un crisol de cultura y tradiciones. La propuesta promete una convocatoria masiva de expositores que llegarán no solo desde diversos puntos de Argentina, sino también de países vecinos, ofreciendo una vitrina única de técnicas ancestrales y diseños contemporáneos.

    A lo largo de los años, la Feria Internacional de Artesanías se ha erigido no solo en un espacio de comercialización, sino en un verdadero paseo familiar, que en cada edición convoca a miles de personas en busca de objetos únicos con alma de artesano.

    Identidad y tradición local

    Uno de los grandes atractivos será, como cada año, la carpa dedicada exclusivamente a los artesanos de los departamentos de San Juan, permitiendo un recorrido federal por el interior de la provincia.

    Además, el Mercado Artesanal Luisa Escudero contará con su stand oficial, garantizando la presencia de piezas con certificación de origen y excelencia.

    Datos a tener en cuenta

    Desde la organización no han confirmado todavía los valores de las entradas (el año pasado costó $2.500) ni los horarios de apertura. En este último apartado, se espera que sigan la línea de ediciones anteriores: de 16:00 a 22:00 o 23:00 horas.

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