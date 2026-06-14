La historia de Oliver Tree, el cantante californiano que murió en el choque de helicóptero en Río de Janeiro

La muerte de Oliver Tree en el accidente de helicópteros ocurrido en Río de Janeiro sacudió al mundo de la música y las redes sociales. El artista estadounidense viajaba junto al youtuber argentino Gaspi y al director musical Lucas Vignale cuando se produjo el siniestro que terminó con su vida. La noticia generó una profunda conmoción entre sus seguidores y volvió a poner el foco sobre una figura artística que durante la última década construyó una identidad única dentro de la industria musical.

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La última foto de Gaspi antes del accidente fatal de helicópteros en Río de Janeiro

Con apenas 32 años, Oliver Tree se había convertido en uno de los artistas más reconocibles de su generación. Su propuesta combinaba música, humor, actuación, producción audiovisual y una fuerte presencia digital. Dueño de un estilo difícil de clasificar, logró construir una carrera atravesada por la experimentación y la búsqueda permanente de nuevos formatos para conectar con el público.

Nacido como Oliver Tree Nickell el 29 de junio de 1993 en Santa Cruz, California, comenzó a vincularse con la música desde muy pequeño. Aprendió a tocar el piano cuando tenía apenas tres años y durante su infancia escribió sus primeras canciones. Con el paso del tiempo exploró distintos géneros musicales hasta encontrar una identidad propia que terminaría convirtiéndose en su sello distintivo.

El gran salto de Oliver Tree llegó en 2017, cuando firmó contrato con Atlantic Records luego de que la canción “When I’m Down” alcanzara una fuerte repercusión en internet. Poco después publicó el EP Alien Boy, trabajo que comenzó a llamar la atención tanto por sus canciones como por la estética visual que acompañaba cada lanzamiento.

Desde entonces desarrolló una propuesta artística que mezcló elementos del pop alternativo, el rock, el hip hop y la música electrónica. Pero además construyó un personaje fácilmente identificable: el corte de cabello tipo taza, los anteojos extravagantes y una puesta en escena cargada de humor absurdo se transformaron en una marca registrada.

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La consagración internacional llegó con “Ugly Is Beautiful”, su álbum debut lanzado en 2020. Sin embargo, el verdadero fenómeno global ocurrió al año siguiente con “Life Goes On”, canción que alcanzó una enorme popularidad en plataformas digitales y se convirtió en uno de los temas más escuchados de su carrera.

En 2022 volvió a posicionarse entre los artistas más reproducidos gracias a “Miss You”, otro éxito que consolidó su presencia internacional y amplió su audiencia en distintos continentes.

Una carrera que no dejó de crecer

Lejos de conformarse con la fórmula que lo había llevado al éxito, Oliver Tree continuó ampliando su universo creativo. Además de músico, trabajó como director audiovisual, productor, actor y humorista.

A lo largo de su carrera publicó los discos Ugly Is Beautiful (2020), Cowboy Tears (2022), Alone in a Crowd (2023) y Love You Madly, Hate You Badly (2026), álbum que había lanzado apenas semanas antes de su fallecimiento.

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En octubre de 2025 inició una nueva etapa con el lanzamiento de “Superhero”, primer adelanto de Love You Madly, Hate You Badly. Meses después anunció que dejaría Atlantic Records para publicar el disco de manera independiente bajo su propio sello, Alien Boy Records.

El trabajo vio la luz el 24 de abril de 2026 y estuvo acompañado por el anuncio de una nueva gira mundial que contemplaba fechas en América, Europa y Asia. El lanzamiento marcaba uno de los momentos más ambiciosos de toda su trayectoria. Con más de 11 millones de oyentes mensuales en Spotify y millones de seguidores distribuidos en distintas plataformas, Tree había logrado consolidarse como una figura de culto para toda una generación.