La Mona Jiménez despidió al Indio Solari con un video donde se puso la remera de Patricio Rey: "Abrazo al rock"

La música argentina despide este viernes a una de sus figuras más emblemáticas . Carlos Alberto “Indio” Solari, histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, falleció a los 77 años, dejando una huella imborrable en la cultura popular argentina.

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Entre los miles de homenajes y recuerdos que comenzaron a circular tras conocerse la noticia, en Córdoba volvió a tomar fuerza un momento muy especial que tuvo como protagonista a otro gigante de la música popular: Carlos "La Mona" Jiménez.

Ocurrió durante uno de sus bailes, cuando un fanático le arrojó al escenario una remera de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Fiel a su estilo, La Mona la levantó, se la puso y sorprendió con un mensaje que quedó grabado en la memoria de muchos:

El gesto reflejó el respeto mutuo que siempre existió entre dos artistas que, aunque provenientes de géneros diferentes, lograron construir fenómenos populares únicos en la Argentina. Por un lado, el máximo referente del cuarteto cordobés; por el otro, una de las voces más influyentes de la historia del rock nacional.

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Como se puede ver en las imágenes, el cuartetero recibe una remera de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota desde el público y se la pone encima de su ropa. "Para el Indio Solari, de corazón" dice La Mona antes de cantar El Renegado, una de sus canciones más potentes.

Acompañó el posteo con una emotiva frase: "Abrazo al rock, a los fans, a la familia y a la música. Gracias Indio Solari por regalarnos tu poesía hecha canción. Que en paz descanses y que en el cielo se haga con tu llegada el pogo más grande del mundo", expresó.

La partida del Indio genera conmoción en todo el país y reaviva recuerdos de momentos como este, donde la música dejó de lado cualquier etiqueta para unir a dos ídolos que marcaron generaciones.