    • 8 de octubre de 2026 - 19:27

    La Princesita vuelve a San Juan con su cumbia

    Enterate cuándo y dónde será su show en San Juan; y dónde podés conseguir las entradas.

    La Princesita hará cantar y bailar a sus fans sanjuaninos
    La Princesita hará cantar y bailar a sus fans sanjuaninos

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Reconocida referente de la música tropical argentina, Karina "La Princesita", pisará nuevamente suelo sanjuanino para brindar su espectáculo. El repertorio incluirá canciones icónicas como Con la misma moneda, Corazón mentiroso, Sin vergüenza y Díganle, prometiendo una velada cargada de energía.

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    La cita será en Hugo Espectáculos. El mítico recinto de calle España 70 sur se vestirá de fiesta para recibir a quien es, sin dudas, una de las figuras más convocantes del género. La cita será el 8 de noviembre y las localidades anticipadas pueden adquirirse de manera presencial en los puntos habilitados: Hoffman Instrumentos y Farmacia San Pantaleón. También saldrán a la venta en entradaweb.

    El presente de La Princesita

    El arribo de la intérprete a la provincia se da en un momento de gran intensidad y renovación en su carrera. Recientemente, demostró su versatilidad al formar parte de los especiales televisivos emitidos por El Nueve —junto a figuras como Daniel Gómez Rinaldi y Nara Ferragut— para anunciar los nominados de la primera edición de los Martín Fierro de la Música, consolidando su espacio más allá de los escenarios.

    Asimismo, la cantante mantiene una agenda ininterrumpida de presentaciones en vivo a lo largo y ancho del país, combinando su vigencia musical con reflexiones sobre los sacrificios que forjaron su trayectoria.

    Días atrás estuvo en Otro día perdido, el programa de Mario Pergolini, donde abrió su corazón para recordar la dureza de sus inicios en la industria tropical, un ambiente fuertemente masculinizado donde debió templar su carácter para imponer respeto.

    También hizo memoria sobre el costado más exigente de la música, revelando que en épocas pasadas llegó a afrontar hasta 34 presentaciones en un solo fin de semana. Aquel ritmo extremo le pasó factura a su salud física, provocándole lesiones en las cuerdas vocales que la obligaron a poner un freno a tiempo.

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