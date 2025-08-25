La reacción de Nicki Nicole a la foto íntima que publicó Lamine Yamal para confirmar su romance La cantante argentina terminó con los rumores y se mostró junto al futbolista del Barcelona.

Nicki Nicole compartió en sus redes sociales la foto romántica que Lamine Yamal había publicado este lunes por la mañana en su perfil de Instagram.

La cantante argentina le sumó emojis de cinco corazones con fuego a su historia, dejando en evidencia lo que siente por el futbolista del Barcelona.

Esta foto romántica la había subido Lamine dos horas antes a su cuenta, donde acumula casi 40 millones de seguidores, por el cumpleaños número 25 de Nicki.

Los fanáticos de la artista estaban totalmente expectantes por saber si su ídola compartiría esta postal en su propia cuenta de Instagram, ya que este gesto termina por confirmar el romance.

Además de esta imagen donde se los ve abrazados y tomados de las manos, Nicki publicó otros saludos de cumpleaños que recibió por parte de familiares, amigos y personas de su entorno laboral. Sin embargo, el único al que le sumó corazones encendidos fue al posteo de Lamine

El vínculo de Nicki Nicole con Lamine Yamal

Los rumores de romance habían empezado a mediados de julio de este año cuando el periodista español Javi Hoyos Martínez divulgó que la cantante había estado en la fiesta por los 18 años del futbolista.

Luego de eso, Nicki y Lamine dejaron varios guiños en sus redes sociales que instalaron sospechas entre sus fanáticos.

Las primeras pruebas contundentes llegaron a principios de agosto cuando la artista argentina fue a ver al deportista al Estadio Johan Cruyff y hasta lució una camiseta del Barcelona.

Además de esto, había trascendido que los dos se habían ido juntos luego del partido. Incluso, entre otras de las pistas que circularon, se dijo que Lamine tenía una foto de Nicki como fondo de pantalla de su celular.

Una de las últimas pruebas que aparecieron fue hace menos de una semana cuando el periodista Javi Hoyos Martínez contó que la intérprete de “Colocao” pasó un fin de semana romántico con el futbolista en un hotel de Mónaco.

“Nicki compartió un video en el que se ve este cuadro de fondo y también el color marrón del cabecero de la cama. Es el mismo. Por lo tanto, están en el mismo hotel”, había asegurado.

Ahora, Lamine ya no oculta su relación con la artista y se mostró con ella públicamente en sus redes sociales. Nicki le devolvió el gesto y también lo blanqueó con sus seguidores.