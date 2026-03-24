Locura en el fandom: Miley Cyrus celebra los 20 años de Hannah Montana

Dos décadas han pasado desde que una adolescente de Tennessee llamada Miley Cyrus se puso una peluca rubia y cambió la historia de la cultura pop para siempre. Hoy, 24 de marzo de 2026, el fenómeno global de Hannah Montana celebra su vigésimo aniversario.,

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El festejo tiene como plataforma oficial a Disney + , con un especial que generó una expectativa tal que dejó demostrado que nadie ha olvidado a Hanna. Pero no solo eso, el especial refleja también la reconciliación definitiva entre Miley y el personaje que la catapultó a la fama .

Lo que hace único a este especial es su origen. La idea nació de la propia Miley Cyrus, quien, tras años de intentar distanciarse de su imagen de "chica Disney", decidió abrazar su legado. Según reveló la artista, el proyecto se concretó gracias a un audaz consejo de su madrina, la leyenda del country Dolly Parton : "Si haces público un proyecto, no podrán decirte que no". Tras el anuncio en redes sociales, el clamor de los fans hizo el resto.

El programa, filmado en los sets originales de la serie, ofrece una entrevista íntima conducida por Alex Cooper. En ella, una Miley de 33 años reflexiona con honestidad sobre los desafíos de crecer bajo el ojo público y la complejidad de mantener una doble identidad —ficcional y real— durante su adolescencia.

Archivos inéditos y el "Imperio Disney"

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El especial no solo apela a la emoción, sino que funciona como un documento histórico del "imperio preadolescente" de los años 2000. Incluye:

Material inédito: Videos personales y objetos de la colección privada de Cyrus.

Invitados sorpresa: Caras conocidas del universo de la serie (Lily, Oliver y Jackson).

Análisis del fenómeno: Un repaso por los récords de la serie, que llegó a alcanzar los 10.7 millones de espectadores por episodio en su época dorada.

De la rebeldía a la leyenda

El camino hacia este aniversario no fue lineal. Tras el fin de la serie en 2011, Cyrus atravesó una etapa de ruptura total con la compañía, marcada por actuaciones polémicas y un cambio radical de imagen. Sin embargo, el tiempo trajo perspectiva. En 2024, Miley se convirtió en la persona más joven en ser nombrada "Disney Legend", declarando en su discurso: "Sigo aquí, orgullosa de haber sido Hannah Montana".

El especial cierra con una presentación musical que promete ser el broche de oro para una generación de millennials que crecieron creyendo que era posible tener "lo mejor de ambos mundos". Hoy, ese mundo vuelve a encenderse para recordar que, aunque las pelucas se guarden, el legado permanece intacto.