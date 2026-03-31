Lorena Vega: "La popularidad masiva de la televisión llegó en un momento de madurez para mí"

Si bien su nombre ha resonado con fuerza gracias a interpretaciones en tiras como Envidiosa -donde encarna a la psicóloga de Vicky, Fernanda- o En el barro -donde personifica a “La Zurda"-; Lorena Vega es una multipremiada actriz, directora y dramaturga, con una larga trayectoria cimentada en el teatro independiente.

Este viernes 3 de abril, los sanjuaninos tendrán la oportunidad de verla en acción , cuando ella -una de las intérpretes más potentes y versátiles de la escena nacional- suba al escenario del Cine-Teatro Municipal de Capital con "Yo, Encarnación Ezcurra" , en el cierre de su gira nacional 2026.

Se trata de su primer unipersonal, que está en cartelera hace casi una década y que le ha valido el reconocimiento unánime de la crítica y el público . Bajo la dirección de Andrés Bazzalo y con texto de Cristina Escofet, se pone en la piel de "la mujer del Restaurador".

En diálogo con DIARIO DE CUYO, Vega habló del desafío de encarar a este personaje -que ahora revivirá en tierra de Sarmiento- y de sostener una obra por casi diez años -que celebrarán en 2027-; pero también de la popularidad que le dio la televisión.

- Para mí era un desafío enorme porque nunca había hecho un unipersonal ni un monólogo largo y me atrajo mucho que la autora fuera una dramaturga especializada en mujeres de la historia, pionera en perspectiva de género. La obra trabaja sobre las cartas reales de Encarnación, aunque reversionadas para traerlas a un modo de decir más actual; y se centra en sus últimas horas de vida: ella está en su lecho de muerte y, en un estado febril, va recordando momentos importantes, sobre todo al lado de Rosas; entonces me permitió hacer un viaje actoral muy lúdico. Además, me gustó ponerme en manos de un director de otra generación, como Andrés, que tiene mucha experiencia en distintos géneros.

- ¿Es una pieza bisagra en tu carrera?

- En algún punto sí, porque yo venía de trabajar mucho en grupalidades y creación colectiva; y además venía haciendo mucho humor; y este es un texto dramático, aunque tenga sus toques de humor… Sí, es especial, me dio muchas herramientas técnicas y actorales. Si bien en escena estoy con dos músicos, Victoria Tolosa y Martín Rodríguez, y su presencia es fundamental, porque la música arma el espacio, el estar actuando sola me obligó a hacerme dueña de la situación, a no temer al imprevisto… Estos nueve años en escena con Encarnación Ezcurra me hicieron mucho más actriz.

Estos nueve años en escena con Encarnación Ezcurra me hicieron mucho más actriz Estos nueve años en escena con Encarnación Ezcurra me hicieron mucho más actriz

- ¿Te enamoraste del personaje, lograste empatizar con ella?

- Primero trabajé para conocerla en profundidad: leí libros, vi películas, me junté con historiadoras especialistas en el rosismo y fui al Museo Histórico Nacional. Me encantó su valentía, sus agallas... Siempre buscás qué hay de vos en el personaje y encontré puntos en común, pero también diferencias que me permiten verla desde afuera.

- Traés a la mujer de Rosas a tierra de Sarmiento...

- Sí (sonríe). Bueno, nuestra historia está hecha de claroscuros en todos sus personajes, y Encarnación los tiene. Creo que es muy enriquecedor ver esos contrapuntos, esas ambigüedades y polémicas. La obra se enfoca principalmente en lo que significa participar del universo político siendo mujer, entonces no se nombra específicamente a Sarmiento, pero los asuntos que trata son discusiones vigentes hoy en día... Ahí reside su vigencia: podés imaginar qué personajes actuales estarían discutiendo lo mismo…

- 9 años en escena es muchísimo para una obra teatral ¿Qué la sostuvo tanto tiempo en cartel?

- Un buen equipo, sin dudas; pero sobre todo que la obra interpele a la comunidad. Nos pasa sistemáticamente que la gente sale queriendo leer más sobre historia o discutiendo sobre Urquiza o Rosas... Cuando fuimos a Entre Ríos, donde todo es Urquiza, pensamos que nos iban a tirar tomates, y nada que ver, fue precioso. El teatro permite escucharnos y entender otras versiones de nuestra identidad.

El teatro permite escucharnos y entender otras versiones de nuestra identidad El teatro permite escucharnos y entender otras versiones de nuestra identidad

- Especialmente en las provincias, mucha gente te descubrió por la televisión o plataformas. ¿Renegás de esa popularidad mediática?

- Para nada, estoy muy agradecida... además los periodistas suelen poner en valor mi recorrido previo y eso es importante. La popularidad masiva de la televisión llegó en un momento de madurez para mí.

- ¿Y cómo te gusta más que te vean, como la consagrada actriz de teatro o la de tiras exitosas?

- No es que prefiero una cosa por sobre la otra. Por supuesto que el teatro es mi territorio y es donde yo desenvuelvo y conozco el lugar y donde siempre quiero estar; pero me recontrapertenece un set, ¿viste? Es un lugar que también habito y donde quiero estar. La verdad es que los dos son espacios de creación y de encuentro…

El teatro es mi territorio y es donde yo desenvuelvo y conozco el lugar y donde siempre quiero estar; pero me recontrapertenece un set El teatro es mi territorio y es donde yo desenvuelvo y conozco el lugar y donde siempre quiero estar; pero me recontrapertenece un set

- ¿"La Zurda" y Fernanda son tan importantes como Encarnación, por ejemplo?

- Y, la verdad que tienen un lugar recontra importante en mí, porque también son inaugurales y en ese sentido Fernanda y "La Zurda" tienen algo similar con Encarnación. Inauguran un lugar expresivo que yo no habitaba, que no había hecho antes; inauguran una aventura y un modo de hacer…

Fernanda y "La Zurda" tienen algo similar con Encarnación. Inauguran un lugar expresivo que yo no habitaba Fernanda y "La Zurda" tienen algo similar con Encarnación. Inauguran un lugar expresivo que yo no habitaba

- ¿Y también, tal vez, un vínculo con un público que no te conocía y que, quizás a partir de eso, empiezan a ver tus obras?

- Absolutamente, tal como lo decís. Y es grato eso, ¿viste? Es lindo. Además uno es consciente de que, a veces, lo que pasa ahora con Encarnación, la posibilidad de ir para allá con la obra por ahí es algo que se abre a partir de lo audiovisual. Tal vez ahora la obra está muy solicitada, porque los teatros están más confiados de que van a poder vender las entradas porque la gente me conoce más… Pero tengo que decir que, aunque no siempre se puede, siempre fue un sueño y una idea recorrer el país.

La posibilidad de ir para allá con la obra por ahí es algo que se abre a partir de lo audiovisual La posibilidad de ir para allá con la obra por ahí es algo que se abre a partir de lo audiovisual

Sinopsis: " Encarnación Ezcurra, la mujer de Rosas, artífice en las sombras de la Revolución de los Restauradores, es una figura maltratada por la historia oficial, pero de una riqueza evidenciada en las intensas cartas que enviaba a su hombre en el desierto. Tan apasionada por su esposo como por la causa política que los unía, nos encontramos con ella en los últimos momentos de su corta vida, recluida en sus habitaciones, obsesionada por el pasado: el intenso amor que la unió a Rosas y el poder que ya la ha abandonado. Una política de agallas en un momento en que, a las mujeres, el orden de lo político les estaba negado".

Encarnación Ezcurra, la mujer de Rosas, artífice en las sombras de la Revolución de los Restauradores, es una figura maltratada por la historia oficial, pero de una riqueza evidenciada en las intensas cartas que enviaba a su hombre en el desierto. Tan apasionada por su esposo como por la causa política que los unía, nos encontramos con ella en los últimos momentos de su corta vida, recluida en sus habitaciones, obsesionada por el pasado: el intenso amor que la unió a Rosas y el poder que ya la ha abandonado. Una política de agallas en un momento en que, a las mujeres, el orden de lo político les estaba negado". Ficha técnica: Escrita por Cristina Escofet, interpretada por Lorena Vega y dirigida por Andrés Bazzalo, con música en vivo de inspiración folclórica, bajo la dirección musical de Agustín Flores Muñoz.

Escrita por Cristina Escofet, interpretada por Lorena Vega y dirigida por Andrés Bazzalo, con música en vivo de inspiración folclórica, bajo la dirección musical de Agustín Flores Muñoz. En San Juan: Se verá el 3 de abril en el Cine -Teatro Municipal de Capital (Mitre pasando Mendoza). Entradas a $35.000 y $40.000, en venta en entradaweb.com.ar