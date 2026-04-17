Los Abuelos de la Nada: "No somos una banda de covers", dijo Gringui Herrera

Los Abuelos de la Nada se presentará en San Juan el martes 21 de abril, en el Teatro Sarmiento . En el renovado combo liderado por Gato Azul —hijo del fundador, el legendario Miguel Abuelo— está Gringui Herrera, pilar de la actual formación, integrante de la banda en los años '80 , quien dialogó con DIARIO DE CUYO.

Nacido en Córdoba en 1962, Gringui es una pieza fundamental del engranaje del rock nacional. Guitarrista, bajista, cantante y productor, sus inicios están ligados a Andrés Calamaro, amigo de la secundaria con quien compartió bandas antes de sumarse a Los Abuelos en su etapa más popular, invitado por Andrés. Autor de "Tristeza de la ciudad" –hit del disco de 1982- y parte del emblemático álbum "Los Abuelos en el Ópera" (1985) , Herrera también ha mostrado su talento junto a figuras como Raúl Porchetto, Fito Páez y Alejandro Lerner (con quien trabaja desde hace más de dos décadas), además de sus proyectos solistas y sus intervenciones como músico sesionista.

En días más volverá a la provincia para revalidar la mística de una banda que marcó a fuego el cancionero popular con clásicos como "Mil horas", "Sin gamulán", "Cosas mías" y “Costumbres argentinas” , que da nombre a esta gira 2026 . Antes, con simpatía y sin pelos en la lengua, habló del legado, del regreso de bandas de los ’80, de los ortodoxos que critican y del ¿vínculo? actual con sus excompañeros de Los Abuelos, sobre todo Andrés Calamaro.

— Básicamente es casi un sueño hecho realidad volver a estar en Los Abuelos de la Nada. Pasaron muchos años, pero me llamó Gato Azul, el hijo del queridísimo Miguel, para ver si podíamos concretar el armado de una banda nueva. Lo hicimos con toda la ilusión del mundo. Es una banda espectacular, el show es impresionante y la gente lo disfruta mucho, tanto como nosotros. Vamos con todas las expectativas.

— ¿Qué fue lo que más te sedujo de sumarte a esta nueva formación?

— Me sedujo porque yo participé de Los Abuelos desde el primer disco, con canciones que componíamos con Andrés Calamaro. Siento este proyecto como propio. Tuve la dicha de tocar con ellos en los '80, de grabar el disco en vivo en el Ópera... es un honor estar en esta banda, pero al mismo tiempo la siento mía. Por eso uno la cuida y se esfuerza más para que suene cada vez mejor; y soy medio "rompebolas" con eso, me gusta que salga todo bárbaro (risas).

Es un honor estar en esta banda, pero al mismo tiempo la siento mía. Por eso uno la cuida y se esfuerza más para que suene cada vez mejor Es un honor estar en esta banda, pero al mismo tiempo la siento mía. Por eso uno la cuida y se esfuerza más para que suene cada vez mejor

— ¿Sentís que Gato Azul era el heredero natural de Miguel para continuar este proyecto?

— Yo creo que sí, que él, bueno, aparte de ser el dueño del grupo y tener los papeles (risas), tiene una impronta bastante similar a la de su padre; y es lindo verlo crecer también como artista, ver cómo se relaciona con una banda, porque una cosa es hacer algo solo con tu papá y otra cosa es estar en una banda; todo eso es una experiencia nueva para él también.

— ¿Y cómo es para vos compartir escenario con el hijo de quien fue tu compañero?

— Es maravilloso. Tengo muchos recuerdos de cuando frecuentaba la casa de Miguel y Gato era un nenito de diez o doce años. Me acuerdo de su cara de pícaro como si fuera hoy, y esa cara se fue incrementando con los años (risas). Es maravilloso compartir el escenario con Gato, muy lindo saber que es el hijo de Miguel y que estamos juntos… Yo lo quiero como a un hijo y él me dice que soy su tío.

image Los Abuelos de la Nada de Gato Azul, el hijo de Miguel Abuelo, quien está al frente de la banda

Prejuicios y vigencia

— ¿Te sentís un eslabón entre la vieja y la nueva guardia de Los Abuelos?

— Me gustaría ser ese eslabón. Ojalá sea cierto. Dejo todo cada vez que voy a tocar. A veces siento que hay gente que no está de acuerdo con que tengamos la banda, pero la vamos a tener igual...

A veces siento que hay gente que no está de acuerdo con que tengamos la banda, pero la vamos a tener igual... A veces siento que hay gente que no está de acuerdo con que tengamos la banda, pero la vamos a tener igual...

— Sí, hay "haters" y conservadores que dicen que no deberían haber vuelto...

— Es una postura cerrada. Es como decir que si una guitarra no es de tal marca, no suena bien. Hay guitarras de marca que no son buenas y otras desconocidas que son buenísimas. Aparte, mucha gente critica a Los Abuelos sin haberlos visto, no nos vieron nunca, ¿cómo pueden hablar de algo que nunca vieron? Pero bueno, cada uno tiene derecho a opinar y a sentir como quiera, ¿no? Lo que puedo decir es que tenemos mucho respeto y pasión por esta música y por esta banda. Igual, al que quiera disfrutar, que disfrute, quien quiera oír, que oiga.

— ¿Cómo manejan el equilibrio entre ser una banda de hoy y mantener la mística de los ‘80?

— Respetamos esa impronta de los ‘80, pero somos músicos profesionales y no somos una banda de covers. Es una banda real, con arreglos diferentes pero manteniendo los originales donde tienen que estar para que los temas suenen como tienen que sonar. No tenemos prejuicios en tocar los temas como eran originalmente, pero le ponemos la onda de hoy.

— ¿Están componiendo material nuevo para Los Abuelos o se quedan con los clásicos?

— Tenemos un setlist tan grosso que hay que elegir muy bien, porque si no el show duraría cuatro horas. Pero estuvimos grabando una versión nueva de "Mariposas de madera" y tenemos un tema nuevo, que es un tema propio con los chicos de la banda, que puede llegar a Los Abuelos también; se llama El Barrio de los Walking Dead, está muy bueno, muy divertido. Se lo propuse a Gato, le gustó y ojalá próximamente lo puedan escuchar.

El "revival" de los ‘80

— En los últimos años hay como un "revival" ochentoso, la vuelta de bandas como Virus, GIT, ustedes mismos ¿Cómo ves este fenómeno?

— Me parece maravilloso, me puse muy contento cuando me enteré que volvía GIT; y bueno, Virus siempre me pareció una banda espectacular; y aunque no esté Federico, son músicos muy serios. Me parece maravilloso que estén volviendo a tocar bandas que fueron muy buenas y que hoy en día también lo pueden ser.

Me parece maravilloso que estén volviendo a tocar bandas que fueron muy buenas y que hoy en día también lo pueden ser Me parece maravilloso que estén volviendo a tocar bandas que fueron muy buenas y que hoy en día también lo pueden ser

— ¿Alcanzan a las nuevas generaciones o el público es el que ya peina canas?

— ¡Totalmente! Hay un montón de gente joven que viene a nuestros recitales y la pasan bomba y bueno, la verdad que es muy lindo, muy emocionante ver que pasa eso, porque bueno, evidentemente sus padres les habrán transmitido, les habrán hecho escuchar los temas y bueno, así de boca en boca se fue expandiendo. La verdad que me parece que las nuevas generaciones también tienen muy incorporados los temas de Los Abuelos.

Gringui Herrera y la vieja guardia

— ¿Hablaste con Calamaro sobre esta vuelta de Abuelos?

— Sí, con Calamaro, de vez en cuando hablo, muchos no hablamos, no me dijo nada. Yo, cuando tocamos por primera vez, le mandé un mensaje, lo invité al show; también le mandé a (Daniel) Melingo, a Cachorro (López), bueno, les mandé a todos, porque todos me inspiran un respeto muy grande... Fueron mis compañeros y siguen siendo compañeros de la ruta, de la vida y todo, entonces yo los invité. El único que me contestó fue Cachorro, que me agradeció que lo invitara, pero me dijo que no salía mucho de noche y que no iba a poder ir… Yo después lo vi por ahí en la noche, pero a nosotros no nos vino. No pasa nada, a mí también me invitan y a veces no tengo ganas de salir, no me lo tomo como algo personal ni nada que tampoco me afecte demasiado. O sea, me hubiera gustado compartir con ellos ese show, que era el primer show, pero bueno, no se dio, tampoco es una obligación. Y con Andrés lo mismo, lo invité un día, me dijo que estaba ocupado, así que no vino…

Me hubiera gustado compartir con ellos ese show, que era el primer show, pero bueno, no se dio, tampoco es una obligación Me hubiera gustado compartir con ellos ese show, que era el primer show, pero bueno, no se dio, tampoco es una obligación

— ¿Está en el imaginario de la banda subirlos al escenario, a ellos también?

— A mí me encantaría, me encantaría, sí, sí, sí, por supuesto…

— ¿Aprovechamos para hacer la invitación ahora?

— (Risas) Sí, desde ya, la invitación está siempre, por supuesto. Estamos un poco, digamos… El otro día, casual, crucé un mensaje con Andrés, pero la verdad que en este momento no tengo su teléfono, porque lo cambió, el teléfono que yo tengo es un teléfono que tiene para los giles, así que bueno, para mí es imposible…. Pero acá estoy, él sabe que yo estoy acá y él sí tiene mi número, así que cuando me quiera llamar, lo voy a atender de maravillas, como siempre.

Acá estoy, él (Calamaro) sabe que yo estoy acá y él sí tiene mi número, así que cuando me quiera llamar, lo voy a atender de maravillas, como siempre Acá estoy, él (Calamaro) sabe que yo estoy acá y él sí tiene mi número, así que cuando me quiera llamar, lo voy a atender de maravillas, como siempre

La cita en el Teatro Sarmiento

Los Abuelos de la Nada - Gira Costumbres Argentinas