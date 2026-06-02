Tecno Kermés 2026, arte, tecnología y crítica, con el espíritu de antaño

La segunda edición de la Tecno Kermés extendió su convocatoria para proyectos que crucen arte y tecnología con un enfoque crítico . Los creadores tendrán tiempo de postularse hasta el 26 de junio , mientras que la muestra final con las seis propuestas seleccionadas se inaugurará el 26 de noviembre en el Museo Tornambé.

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Impulsada por el Instituto de Expresión Visual (IEV) dependiente de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (FFHA) de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), es la primera vez que la Tecno Kermés realiza una convocatoria abierta , con modalidad de certamen. Y no es el único hito en su trayectoria: también por primera vez se realiza bajo la Ley de Mecenazgo , contando con el patrocinio del Banco San Juan, a través del cual se entregarán seis importantes premios en efectivo a los proyectos elegidos.

Un jurado compuesto por dos especialistas – Isabel Rostagno y Berny Garay Pringles - seleccionará seis proyectos, individuales o grupales, que formarán parte de la exhibición en el Tornambé.

El enfoque de este año está estrictamente direccionado a explorar las tensiones entre la sociedad informacional, la digitalidad y la creación artística contemporánea. "Convocamos artistas que pongan en tensión las relaciones de la tecnología, no solamente un uso o una aplicación, sino que tenga ese componente crítico", dijo a DIARIO DE CUYO Cristina Pósleman directora del IEV.

La evolución de la kermés artística

La Tecno Kermés posee una historia de transformación. En sus inicios, las convocatorias del Instituto no tenían un eje tecnológico exclusivo; abordaron temáticas diversas y se presentaron performances e intervenciones pop.

Rigurosamente hablando, la primera Tecno Kermés con un enfoque tecnológico puntual nació el año pasado. En esa oportunidad se repusieron obras seleccionadas en jornadas previas de economía digital y se sumaron invitados especiales. Sin embargo, la edición 2026 se destaca por ser la primera Tecno Kermés que se realiza con una convocatoria abierta para los artistas y con Ley de Mecenazgo.

"El año pasado nos quedamos con ganas de ampliar la llegada, de expandir la información y la convocatoria a más creadores", explicó la directora sobre la decisión de consolidar esta línea de trabajo.

El propósito central de la propuesta es amalgamar los nuevos giros estéticos con la cultura popular sanjuanina. "El objetivo es poner en tensión estas formas de relacionarnos y de construir comunidades; pero teniendo en cuenta ese espíritu lúdico, esa cosa del juego que caracteriza a las kermeses de antes", reflexionó Pósleman, y concluyó:

"La kermés era el lugar para construir vínculos, un poco lo que son las plataformas ahora. Queremos traer un poco de ese espíritu y de esa espontaneidad a estas épocas, atravesado por las propuestas del arte contemporáneo y el giro tecnológico que nos constituyen".

Como participar de la Tecno Kermés 2026

Quienes estén interesados en participar de esta convocatoria, deben seguir las bases y condiciones de la Tecno Kermés 2026. Para postular pueden ingresar al este LINK (cliquear). Y para obtener mayor información, dirigirse al IEV de la FFHA de la UNSJ.