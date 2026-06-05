Los mensajes más conmovedores de sus colegas para El Indio Solari

La muerte del Indio Solari ha conmovido profundamente al rock nacional, provocando una masiva e inmediata reacción en las redes sociales . Sus colegas de profesión se volcaron para despedirlo, algunos de manera más simple; otros con palabras cargadas de admiración, dolor y profunda gratitud, reflejando el inmenso vacío que deja la partida de una figura tan trascendental.

El Indio inmortalizado en las canchas sanjuaninas: las frases en los "trapos" de los clubes locales

David Lebón lo recordó con “lágrimas de amor” como una persona maravillosa, mientras que Juanse destacó su honestidad y su estatus de pionero musical. Andrés Ciro remarcó su enorme faceta de poeta popular y Fito Páez lo describió con gran precisión como un carismático cacique que iluminó a su inmensa comunidad. Finalmente, Baltasar Comotto expresó la desolación de su entorno más íntimo y Javier Malosetti se estremeció al evocar la vigencia de sus últimos versos musicales.

Aquí, algunas de las expresiones más conmovedoras con las que sus pares le dieron su último adiós.

Fuiste una persona maravillosa. Compartimos momentos muy lindos en “El Cielito”. Charlas, música y tiempo.

Siempre soñaste con un mundo mejor, más justo y más feliz para todos.

Te voy a extrañar muchísimo. Gracias por todo lo que nos dejaste. Fuiste un gran señor.

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Juanse

La partida de un pionero es siempre triste en todas las disciplinas, en la música se siente la ausencia después que el tiempo tapa la noticia, su música trascenderá en todo el cosmos popular como lo que fue, es y será, el representante más honesto de sus propias convicciones, desde aquí rezo por su llegada tranquila y en paz al lugar donde él soñó siempre estar, que tengas un gran vuelo y que la paz cubra tu camino por todo lo que le aportaste a la Argentina y a la música, gracias!!!!

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Andrés Ciro

El Indio fue sin dudas uno de los más grandes poetas que dio el rock nacional. Su poesía, repleta de frases inmortales, y a la vez compleja, llegó al corazón de la gente como pocas veces ocurre.

Fue el primero de los grandes que a Los Piojos nos tiró una mano cuando nos eligió como banda revelación en el diario Clarín. Y siempre fue con Los Redondos un referente en cómo manejarse en un pantano lleno de cocodrilos. Formó uno de los dúos creativos más prolíficos de la historia y su obra sin duda nos acompañará por siempre.

¡Larga vida al rock, larga vida al Indio!

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Fito Páez

Se fue el líder de una de las más importantes tribus argentinas. Cuando fallece un cacique se activa de inmediato un proceso profundo que combina el duelo colectivo, ritos espirituales y la transición de poder. Se genera un desconcierto y una sensación de abandono en su pueblo. Una fuerte angustia. La muerte de un chaman de esta naturaleza, la de un líder que intento iluminar a su comunidad produce un inmenso vacío. "Todas las muertes son tristes", decía Charles Bukowski, y esta sí que lo es para la inmensa masa ricotera. El legado de Solari se ira leyendo en el tiempo y en los efectos de su obra sobre su comunidad, la música y poética argentina. Tuvimos un solo encuentro en los camarines de Cemento sobre los finales del año 1988. Allí el me alecciono como un hermano mayor sobre una canción que él consideraba que yo había maltratado públicamente y tuvo precisión cartesiana aquella observación de orden amoroso. Recuerdo esta escena como la irrupción de un desconocido revelándome suavemente una dura verdad de mi vida. Me instaba a una definitiva reparación de aquella pieza en la que venía a ofrecer mi corazón.

Si que era un ser magnético y de un profundo carisma. Se fue uno de nuestro bando: la convulsionada, salvaje y siempre exótica e imprevisible cultura rock.

Un profundo abrazo de amor a familiares y amigxs.

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Baltasar Comotto

La noticia más triste, esa que hubiésemos querido no dar nunca, es cierta. Nuestro amado Indio -su cuerpo, su manifestación física- ya no está. No hay forma de expresar nuestro dolor, ni hace falta: es el mismo que sienten ustedes.

Contamos con su comprensión para atravesar estas primeras horas de desolación. Lo despedirá su familia ahora, en la intimidad que merece. Y en breve les informaremos dónde se realizará la despedida pública, para que todos y todas los que lo amaron puedan despedirse también.

Mientras tanto, lloremos como corresponde, escuchemos sus canciones y, sobre todo, cuidémonos entre nosotros, como él nos enseñó.

GRACIOSOS Y VALIENTES

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Javier Malosetti

"Empiezo por el final

Terminaré en el principio

Mis intereses quizá

No fueron saludables

Yo ya no puedo cumplir

Hazañas que prometí

Solo seguir cantando."

Estremece escucharlo cantar estos versos.

Y esas imágenes de los drones haciéndonos ver multitudes de felicidad son como el Indio nos mira hoy.

Vuela el Indio Solari encima nuestro, como siempre.