Mamadera: la casa de la música en San Juan

Decir Mamadera en San Juan es hablar de música . ¿Quién al que le guste el rock, la cumbia o la movida independiente no ha visitado alguna vez este escenario? Con prácticamente dos décadas de historia, lo que hoy es “el templo” para muchas bandas en vivo -locales y visitantes- y también para sus fans , guarda un origen y evolución interesantes.

Como varios de esos grupos que recibe, nació un garaje, y tenía un fin diferente. Pero el gusto por la música de uno de sus propietarios convirtió al proyecto en este Mamadera, tal como se lo conoce hoy, por donde desfilan múltiples bandas, de diversos géneros. Para varias de ellas se ha erigido en parada obligada cada vez que pasan por la región.

Gonzalo Perpetuo, uno de sus propietarios, dialogó con DIARIO DE CUYO sobre la historia de este espacio que se hizo su lugar en la escena, incluso a nivel nacional.

Los orígenes de Mamadera se remontan a un formato completamente diferente del actual. "Nosotros arrancamos como un delivery de bebidas en Salta pasando 25 de mayo , en el garaje de una casa . Después pasó que los chicos venían antes de salir a bailar a un boliche . Se estacionaban en los dos lados de la calle para hacer la previa ahí ", recordó Gonzalo Perpetuo.

Con un pequeño parlante y una selección centrada en el rock nacional e internacional, el garage se convirtió rápidamente en el punto de encuentro jóvenes de la época . Con el tiempo, el público comenzó a afincarse en el sitio, lo que encendió la chispa de la expansión: " De ahí surgió la idea de tener un lugar más grande y poder darle un asiento, una silla y una mesa para que la gente se quede tomando algo ".

En el año 2008, tras dejar atrás el garage, se mudaron a su ubicación actual en el lateral de Circunvalación norte, antes de Paula Albarracín. Allí comenzó la verdadera metamorfosis hacia la música en vivo, inspirada en los viajes de Gonzalo a Córdoba, de donde es originaria su familia. El cambio trajo consigo la expansión del lugar.

"Empezamos con un espacio reducido, en ese momento el bar contaba con 90 metros cuadrados y tenía baldíos a los costados, que eran del mismo dueño", explicó Perpetuo, quien comenzó a negociar ampliaciones con el propietario a cuenta del alquiler. "Hoy tenemos 500 metros cuadrados, una sala para 300 personas tranquilas, habilitada. Salas intermedias así, no había en esa época; yo creo que la Mamadera fue una de las primeras", destacó el empresario, quien actualmente comanda el timón del proyecto junto a su socio Facundo Pons.

Gonzalo Perpetuo y Facundo Pons, al frente de Mamadera

Hoy en día, el recinto es un espacio multidisciplinar que funciona tanto de sala, que alquilan a diferentes bandas que buscan un lugar para tocar; como de productora, organizando sus propias fechas, incluso en articulación con Mendoza y San Luis, para concretar pequeñas giras por la región.

"Logramos tener lo que creo que es uno de los mejores sonidos que hay en salas en San Juan. Es un sonido de muy buena calidad, las bandas que vienen a tocar agradecen, porque dicen que es como venir a jugar en una muy buena cancha de fútbol", subrayó Perpetuo, para quien el proceso significó todo un aprendizaje; y no sin aclarar que no todas fueron rosas.

“Pasamos cosas duras, como la pandemia; pasamos varias, pero sobrevivimos y acá seguimos", subrayó antes de revelar el porqué del curioso nombre del lugar: “No tiene misterio, en realidad es por el tema de Sumo y porque me gustaba ese nombre... no tiene nada más que eso”, dijo.

Los shows más recordados

A lo largo de casi veinte años, la grilla de Mamadera ha sido testimonio de diversidad, albergando desde el heavy metal, el punk rock y la electrónica, hasta la cumbia, la murga y el folclore. Al ser consultado por los hitos o espectáculos que hicieron ruido -algunos de los cuales quedaron registrados en su cuenta de Instagram, mamadera.sj-, Perpetuo contó que "son un montón, es imposible nombrar a todos", pero trajo algunas citas grabadas en la memoria.

Los Espíritus

Una de las noches más memorables nació de una carambola de agendas festivaleras. "Traíamos una fecha con una banda de Mendoza que se llama Usted Señálemelo. Justo ellos estaban como con un boom y tocaban en Lollapalooza en Buenos Aires", relató el productor. "Entonces invitaron a su gira a Boogarins, una banda brasileña que me encanta, y se vinieron con otra más… la verdad que fue un fechón”, evocó.

Otro hito de calibre internacional se dio gracias a la mística del rock combativo argentino. "Sucedió una vez con Las Manos de Filippi. Vinieron a tocar y venían con una banda que se llama Outernational, que es de Nueva York, que tienen discos con Tom Morello", recordó Gonzalo sobre aquella impensada velada en suelo sanjuanino.

Boom Boom Kid

La sala también consolidó romances con otros referentes de la música popular y alternativa del país, convirtiendo sus visitas en verdaderos rituales locales. "Vino Sara Hebe varias veces y siempre ha llenado. También Los Espíritus, Massacre... Boom Boom Kid ya es un clásico, ha venido como cinco o más veces", concluyó Perpetuo, repasando las páginas doradas de un rincón sanjuanino que terminó transformándose en el templo musical de la provincia.