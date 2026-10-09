    • 9 de octubre de 2026 - 14:36

    Marcelo Tinelli vuelve con Dale Match, el streaming que buscará revivir el espíritu de sus clásicos

    El conductor regresará a las pantallas con una propuesta que combinará cámaras ocultas, “30 segundos de fama”, archivo de VideoMatch, humor e invitados. Los detalles.

    &nbsp;Marcelo Tinelli desembarcará en el streaming con Dale Match, un ciclo inspirado en algunos de sus clásicos televisivos.

     Marcelo Tinelli desembarcará en el streaming con Dale Match, un ciclo inspirado en algunos de sus clásicos televisivos.

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    Marcelo Tinelli prepara su regreso con una apuesta que mezcla nostalgia y actualidad. El próximo miércoles 14 de octubre, a las 21, estrenará Dale Match, un nuevo programa de streaming que buscará recuperar parte del espíritu de los ciclos que marcaron su carrera, especialmente VideoMatch, pero adaptado al lenguaje de las plataformas digitales. El programa se emitirá de lunes a jueves por Infobae en Vivo.

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    La idea nació durante el último Mundial de fútbol, cuando Tinelli comenzó a colaborar con distintos contenidos para la plataforma. A partir de allí avanzaron las conversaciones hasta definir un formato de entretenimiento que combinará humor, actualidad, deporte y elementos históricos de sus programas televisivos.

    De las cámaras ocultas al archivo de VideoMatch

    La nostalgia será uno de los principales ingredientes. Dale Match recuperará las cámaras ocultas, una de las marcas registradas de VideoMatch, y también utilizará material de archivo para que el equipo reaccione a antiguos momentos del programa. Además, volverá una versión de “30 segundos de fama”, el segmento en el que participantes del público podrán mostrar talentos o protagonizar situaciones llamativas.

    También habrá participación del público, invitados especiales y actuaciones musicales en vivo. La escenografía acompañará esa combinación entre épocas: el estudio estará ubicado en La Corte y tendrá detalles asociados a VideoMatch, como la utilización de madera, mezclados con pantallas y recursos propios de un estudio de streaming.

    El propio nombre juega con esa idea. Según explicó Tinelli, “Dale” remite a su manera de encarar los proyectos, mientras que “Match” busca conectar con los recuerdos de una etapa del conductor asociada al humor y a los programas familiares de televisión.

    Los históricos y las nuevas caras que acompañarán a Tinelli

    El conductor estará acompañado por Anita Martínez, Diego Castro, Carito Müller, Baulo y Pachu, quien tendrá participación dos veces por semana. A ellos se sumará Roberto Peña, que realizará imitaciones desde fuera de la mesa principal.

    El ciclo también seguirá algunas historias personales de sus integrantes, entre ellas el embarazo de Carito Müller y la preparación de Baulo para una pelea de boxeo. La intención será cerrar cada jornada con un tono distendido y de entretenimiento.

    Tinelli definió el proyecto como una continuidad de su trayectoria más que como un regreso. Su apuesta será trasladar al streaming recursos que funcionaron durante décadas en televisión, pero con una dinámica más ágil y directa.

    Cuándo y dónde ver Dale Match

    Dale Match se estrenará el miércoles 14 de octubre a las 21 y podrá verse de lunes a jueves en vivo por el canal de streaming de Infobae.

    La primera temporada buscará combinar el ADN de VideoMatch con humor, actualidad, deporte, interacción con el público y formatos pensados específicamente para una audiencia que ya consume gran parte de sus contenidos fuera de la televisión tradicional.

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