María Becerra contó la dura noticia que cambió su vida: "No puedo tener bebés de manera natural"

Durante un streaming en Miami, la artista habló de la incertidumbre que siente por no tener un diagnóstico preciso y contó cómo esa situación modificó sus planes familiares a futuro.

María Becerra volvió a hablar sobre uno de los aspectos más difíciles de su historia personal, en cuanto a los problemas de salud que enfrentó en los últimos años. Durante su participación en un streaming realizado en Miami, la cantante reveló que los médicos le advirtieron que volver a quedar embarazada podría representar un riesgo para su vida.

“Eso es todo. No puedo tener bebés de manera natural porque pone en riesgo mi vida. Ya me dijeron que no puedo. Puedo tener una familia, pero no de forma natural”, expresó la artista al referirse al diagnóstico que recibió tras una serie de complicaciones médicas.

La intérprete explicó que esta situación está vinculada a las pérdidas gestacionales que sufrió entre 2023 y 2025, un proceso que la marcó profundamente. “Se reventó como una trompa y tuve una hemorragia en 2023. Ocurrió entre 2023 y 2025, tuve la pérdida de cuatro embarazos. El primero fue un embarazo ectópico. Después fueron como dos abortos espontáneos. Yo no quería, pero simplemente pasó”, relató.

Además, recordó el episodio más crítico que atravesó durante ese período. “La última fue la que casi me mata, mis signos vitales los perdí, estaba convulsionando. El médico dijo: ‘Vamos a hacer todo lo posible, pero existe la posibilidad de que no sobreviva’”, contó.

Meses atrás, la cantante ya había manifestado su preocupación por la falta de respuestas sobre lo que estaba ocurriendo con su salud. “Creo que estoy en esa etapa de estar un poco frustrada con el no saber qué es lo que me pasa, con que todos los estudios salen bien y entonces ¿qué es lo que tengo?”, había expresado.