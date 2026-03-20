    • 20 de marzo de 2026 - 12:51

    Mauro Icardi y la China Suárez viajaron de urgencia a Buenos Aires por el embargo de "la casa de los sueños"

    Es por la deuda alimentaria reclamada por Wanda Nara. El revés judicial podría derivar en una sanción de la FIFA.

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    Mauro Icardi y la China Suárez viajaron de urgencia a Buenos Aires. 

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La reciente llegada de Mauro Icardi y Eugenia China Suárez a Buenos Aires coincidió con un revés judicial de alto impacto mediático. Según informó el periodista Juan Etchegoyen en Infobae en Vivo, el juez Adrián Hagopián dictó el embargo preventivo de el sitio conocido como “la casa de los sueños”, propiedad vinculada a ambos protagonistas, en el marco de una disputa legal que involucra reclamos económicos y obligaciones alimentarias.

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    El magistrado resolvió la medida luego de analizar la situación patrimonial del futbolista y la actriz. La vivienda, valuada en 268 mil dólares, quedó sujeta a la decisión judicial sin que esto impida, por el momento, su uso por parte de Icardi y Suárez durante su estadía en la capital argentina. La residencia había sido señalada previamente como el principal bien inmueble que Icardi había adquirido con el objetivo de compartir con Wanda Nara, su expareja y madre de sus hijas, y figura clave en el conflicto legal.

    La causa se originó a partir de una deuda alimentaria reclamada por Nara. El expediente establece que, en caso de incumplimiento de los pagos mensuales —fijados inicialmente en 30 mil euros—, la suma se incrementará a 45 mil euros. Además, el fallo agrega una garantía adicional de 100 mil dólares, destinada a cubrir posibles faltas de pago. El monto total embargado responde a la necesidad de asegurar los derechos de los menores involucrados.

    La Justicia argentina notificó a la FIFA sobre la evolución de la causa. La intervención del organismo internacional podría afectar la carrera futbolística de Icardi, quien actualmente integra el plantel del Galatasaray de Turquía. La amenaza de una sanción deportiva, incluida la posible inhabilitación para jugar, representa un factor de presión para el delantero cuyo contrato vence a mitad de año y su futuro es una incógnita.

    La disposición del juez Hagopián busca garantizar el cumplimiento de las obligaciones económicas de Icardi. El expediente contempla la posibilidad de que la causa escale a instancias internacionales si no se produce un acuerdo, lo que podría derivar en sanciones más severas para el futbolista.

    En este contexto, se sumó una condición clave para el reencuentro de Icardi con sus hijas en Buenos Aires. El encuentro, organizado por las autoridades judiciales y las abogadas de ambas partes, estuvo supeditado a que las niñas no falten al colegio los días 25 ni 26 de marzo. Esta medida fue consensuada por el juez Adrián Hagopián, la licenciada María Fernanda Mattera y los representantes legales de ambas partes, con el fin de no alterar la rutina educativa de las menores. El futbolista prevé regularizar la deuda alimentaria establecida en 147.582,90 dólares estadounidenses, conforme a lo fijado por resolución judicial.

    Mientras tanto, Wanda Nara se encuentra fuera del país, disfrutando de unas vacaciones que primero la tuvieron en las Islas Maldivas y por estos días recorre las calles de Shangái, siempre con su pareja Martín Migueles. En paralelo, las hijas de Icardi y Nara participaron días atrás en Rosario de la boda de su tío Guido Icardi, junto a Nora Colosimo, madre de Wanda, y otros miembros de la familia paterna, en una doble celebración que incluyó un encuentro familiar y un almuerzo.

    Fuente:Infobae

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