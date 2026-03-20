Mauro Icardi y la China Suárez viajaron de urgencia a Buenos Aires por el embargo de "la casa de los sueños"

Es por la deuda alimentaria reclamada por Wanda Nara. El revés judicial podría derivar en una sanción de la FIFA.

La reciente llegada de Mauro Icardi y Eugenia China Suárez a Buenos Aires coincidió con un revés judicial de alto impacto mediático. Según informó el periodista Juan Etchegoyen en Infobae en Vivo, el juez Adrián Hagopián dictó el embargo preventivo de el sitio conocido como “la casa de los sueños”, propiedad vinculada a ambos protagonistas, en el marco de una disputa legal que involucra reclamos económicos y obligaciones alimentarias.

El magistrado resolvió la medida luego de analizar la situación patrimonial del futbolista y la actriz. La vivienda, valuada en 268 mil dólares, quedó sujeta a la decisión judicial sin que esto impida, por el momento, su uso por parte de Icardi y Suárez durante su estadía en la capital argentina. La residencia había sido señalada previamente como el principal bien inmueble que Icardi había adquirido con el objetivo de compartir con Wanda Nara, su expareja y madre de sus hijas, y figura clave en el conflicto legal.

La causa se originó a partir de una deuda alimentaria reclamada por Nara. El expediente establece que, en caso de incumplimiento de los pagos mensuales —fijados inicialmente en 30 mil euros—, la suma se incrementará a 45 mil euros. Además, el fallo agrega una garantía adicional de 100 mil dólares, destinada a cubrir posibles faltas de pago. El monto total embargado responde a la necesidad de asegurar los derechos de los menores involucrados.

La Justicia argentina notificó a la FIFA sobre la evolución de la causa. La intervención del organismo internacional podría afectar la carrera futbolística de Icardi, quien actualmente integra el plantel del Galatasaray de Turquía. La amenaza de una sanción deportiva, incluida la posible inhabilitación para jugar, representa un factor de presión para el delantero cuyo contrato vence a mitad de año y su futuro es una incógnita.

La disposición del juez Hagopián busca garantizar el cumplimiento de las obligaciones económicas de Icardi. El expediente contempla la posibilidad de que la causa escale a instancias internacionales si no se produce un acuerdo, lo que podría derivar en sanciones más severas para el futbolista.