    • 14 de abril de 2026 - 20:14

    Memoria activa: inaugura la exposición "Malvinas todo el año"

    Iniciativa de la Dirección de Bibliotecas Populares, reunirá ilustraciones, modelos a escala y dioramas. Inaugurará el miércoles 15 de abril a las 10 h.

    Aviones a escala serán parte de la exposición sobre Malvinas
    Aviones a escala serán parte de la exposición sobre Malvinas

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    Por Estela Ruiz M.

    La Dirección de Bibliotecas Populares inaugurará el miércoles 15 de abril la exposición "Malvinas todo el año", una propuesta educativa y artística que invita a reflexionar sobre el conflicto bélico desde otra perspectiva. La apertura contará con la presencia de autoridades, veteranos y estudiantes sanjuaninos,

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    Federico Caballero, director del área que depende del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte expresó a DIARIO DE CUYO que el propósito central de esta iniciativa es "que no se conmemore la gesta de Malvinas solo el 2 de abril, sino que se prolongue a lo largo del año".

    Una exposición para admirar y aprender

    La exhibición se destaca por su gran despliegue visual y técnico. Según Caballero, se trata de una "muestra con recursos didácticos únicos".

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    "Es una muestra gráfica, porque incluye más de 20 ilustraciones del maestro Jorge Rodríguez; y también material, porque tiene maquetas de coleccionistas y modelistas sanjuaninos, de alto realismo. Hay vehículos y naves que participaron del conflicto, de aire, mar y tierra, tanto argentinos como británicos. Es realmente muy llamativa", explicó con entusiasmo el funcionario, que es profesor de Historia y también estudioso de la temática que aborda la exposición.

    Para la inauguración -que tendrá lugar a las 10:00 h- se ha previsto la participación de los Veteranos de Guerra de San Juan. Los excombatientes utilizarán las ilustraciones, modelos a escala y dioramas para relatar y explicar episodios específicos del conflicto. Entre los destinatarios de la charla habrá alumnos de quinto año de la escuela EPET Nº 6, quienes serán los primeros en realizar la visita guiada.

    Según subrayó Caballero, esta interacción directa permitirá que la historia sea transmitida de forma oral y tangible por sus propios protagonistas.

    El estreno de esta muestra -que podrá visitarse hasta agosto, con entrada libre y gratuita- contará también con la presencia de autoridades provinciales, encabezadas por la secretaria de Cultura, Analía Vilches.

    Datos de la muestra:

    "Malvinas todo el año"

    • Inauguración: Miércoles 15 de abril, 10:00 h

    • Lugar: Dirección de Bibliotecas Populares (Calle Las Heras y 25 de Mayo)

    • Informes: 264-4217365

    • Vigencia: La exposición permanecerá abierta hasta el mes de agosto

    • Entrada: Libre y gratuita

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