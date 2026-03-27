Mercado Artesanal Luisa Escudero: un abril cargado de talleres

Ya están abiertas las inscripciones para aprender técnicas textiles, de cerámica y de esgrafiado, entre otras. Los cupos son limitados.
El Mercado Artesanal Luisa Escudero invita a la comunidad a participar de sus capacitaciones de abril. Con el fin de preservar los oficios tradicionales, la oferta incluye técnicas en cerámica, telar y tintes. Hay opciones gratuitas y aranceladas que incluyen materiales, diseñadas tanto para principiantes como para expertos.
Importante: los cupos son limitados y las inscripciones se realizan directamente con cada capacitadora. Todos los talleres se dictan en el Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero (España 330 Norte y Pedro Echagüe). Para las opciones aranceladas, se debe abonar el 50% para reservar el lugar.
Oferta de Talleres - Abril 2026
1. Tintes Naturales e Impresión Botánica en Textiles
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Capacitadora: Elena Clavel
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Días: Sábados (28/03, 11/04, 18/04 y 25/04)
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Horario: 10:00 a 13:00 h
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Duración: 4 encuentros
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Costo: Arancelado (incluye materiales)
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Inscripciones: 2646246420
2. Crochet: Kit de Mesa
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Capacitadora: Anabela Luna
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Días: Martes (7, 14 y 21 de abril)
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Horario: 09:30 a 11:30 h
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Duración: 3 encuentros
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Costo: $40.000 (incluye materiales)
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Inscripciones: 2645180456
3. Cerámica: Técnica del Esgrafiado
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Capacitadora: Laura Matellan
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Días: Miércoles (8, 15 y 22 de abril)
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Horario: 09:00 a 11:30 h
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Duración: 3 encuentros
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Costo: $45.000 (incluye materiales)
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Inscripciones: 2644453786
4. Taller de Fieltro
5. Taller de Telar
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Capacitadora: Patricia Casivar
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Días: Sábados (11, 18 y 25 de abril)
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Horario: 09:00 a 11:00 h
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Duración: 3 encuentros
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Costo: $35.000 (incluye materiales)
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Inscripciones: 2645477531