    • 27 de marzo de 2026 - 18:54

    Mercado Artesanal Luisa Escudero: un abril cargado de talleres

    Ya están abiertas las inscripciones para aprender técnicas textiles, de cerámica y de esgrafiado, entre otras. Los cupos son limitados.

    El Mercado Artesanal Luisa Escudero continuará el mes próximo con sus talleres destinados a la comunidad sanjuanina

    El Mercado Artesanal Luisa Escudero continuará el mes próximo con sus talleres destinados a la comunidad sanjuanina

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Mercado Artesanal Luisa Escudero invita a la comunidad a participar de sus capacitaciones de abril. Con el fin de preservar los oficios tradicionales, la oferta incluye técnicas en cerámica, telar y tintes. Hay opciones gratuitas y aranceladas que incluyen materiales, diseñadas tanto para principiantes como para expertos.

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    Importante: los cupos son limitados y las inscripciones se realizan directamente con cada capacitadora. Todos los talleres se dictan en el Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero (España 330 Norte y Pedro Echagüe). Para las opciones aranceladas, se debe abonar el 50% para reservar el lugar.

    Oferta de Talleres - Abril 2026

    1. Tintes Naturales e Impresión Botánica en Textiles

    • Capacitadora: Elena Clavel

    • Días: Sábados (28/03, 11/04, 18/04 y 25/04)

    • Horario: 10:00 a 13:00 h

    • Duración: 4 encuentros

    • Costo: Arancelado (incluye materiales)

    • Inscripciones: 2646246420

    2. Crochet: Kit de Mesa

    • Capacitadora: Anabela Luna

    • Días: Martes (7, 14 y 21 de abril)

    • Horario: 09:30 a 11:30 h

    • Duración: 3 encuentros

    • Costo: $40.000 (incluye materiales)

    • Inscripciones: 2645180456

    3. Cerámica: Técnica del Esgrafiado

    • Capacitadora: Laura Matellan

    • Días: Miércoles (8, 15 y 22 de abril)

    • Horario: 09:00 a 11:30 h

    • Duración: 3 encuentros

    • Costo: $45.000 (incluye materiales)

    • Inscripciones: 2644453786

    4. Taller de Fieltro

    • Capacitadora: Patricia Casivar

    • Día: Viernes 10 de abril

    • Horario: 09:00 a 11:00 h

    • Duración: 1 encuentro

    • Costo: Gratuito

    • Inscripciones: 2645477531

    5. Taller de Telar

    • Capacitadora: Patricia Casivar

    • Días: Sábados (11, 18 y 25 de abril)

    • Horario: 09:00 a 11:00 h

    • Duración: 3 encuentros

    • Costo: $35.000 (incluye materiales)

    • Inscripciones: 2645477531

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