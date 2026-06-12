Mes del Orgullo en San Juan: entre el festejo y la reflexión, la diversidad e identidad copan la escena local

A lo largo y ancho del planeta junio es un mes más que especial, ya que es considerado el Mes del Orgullo , un momento que visibiliza la lucha por los derechos vinculados a la diversidad sexual y la identidad de género. San Juan no será ajena a esa celebración, programando una agenda de actividades que incluye deportes, salud, encuentros, conversatorios y un gran festival donde no faltará el color, el brillo y la equidad.

Un viaje a la noche que cambió la historia de San Juan: "Sismografía 1944", una experiencia de cine ciego en el Teatro del Bicentenario

La iniciativa es impulsada por el Consejo Provincial de la Diversidad en articulación con las 18 organizaciones que lo integran, con el acompañamiento del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

La programación busca no solo celebrar la diversidad, sino también promover la reflexión, el respeto y la construcción de una sociedad más equitativa. Es importante destacar que todas las actividades son libres y gratuitas , pensadas para convocar a personas de todas las edades, inclusive familias.

Una propuesta destinada a reflexionar, intercambiar experiencias y generar herramientas de sensibilización sobre diversidad y derechos. Organiza: Matesito

20 de junio – Jornada deportiva "El Orgullo Juega en Equipo"

Monumento al Deporte - Parque de Mayo - 14:00 horas

Una actividad recreativa y deportiva que promueve la inclusión, el compañerismo y la participación comunitaria. Organiza: La Glorieta Deporte y Comunidad

20 de junio | "Cómprame un Brillito"

Espacio Cultural La Curva - 21:30 horas

Evento multiartístico destinado a recaudar fondos para la puesta en escena de la obra Misa Criollx - Ten Piedad de Nosotres. Organiza: Agitando el Nido

23 de junio - Orgullo en Comunidad

Ex Coloso de Rawson - 15:00 horas

La jornada incluirá bingo comunitario, ropero solidario y testeos, generando un espacio de encuentro y acceso a servicios para la comunidad. Organiza: Secretaría de Desarrollo Humano Integral de Rawson

27 de junio – Jornada de Salud, Género y Diversidad

Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson - 10:00 horas

Un espacio orientado a la promoción de derechos, la salud integral y el acceso a información vinculada a género y diversidad. Organiza: Dirección de Género y Área Diversidad de la Provincia

28 de junio - Festival del Orgullo

Centro Cultural Conte Grand - 16:00 horas

La jornada incluirá feria de emprendedores, espectáculos de danza, teatro, performances, música en vivo y una de las propuestas más convocantes: la Batalla Drag Queen, cuyo ganador representará a San Juan en la Batalla Nacional Social Drag que se desarrollará en Tucumán.

Además, el evento será transmitido en vivo por Dame TV, permitiendo que toda la provincia pueda sumarse a la celebración. Organiza: Consejo Provincial de la Diversidad y Centro Cultural Conte Grand

Todos los detalles sobre las actividades y acciones se estarán compartiendo en el instragram @semanadeladiversidad.sj

Una celebración al orgullo de ser quien se desea ser

Desde la organización destacan que cada una de estas actividades busca reafirmar el valor de la diversidad como parte fundamental de la identidad cultural sanjuanina. La presencia de instituciones públicas, organizaciones sociales y artistas refleja un trabajo conjunto que año tras año fortalece espacios de participación, visibilidad y respeto.

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El Mes del Orgullo se conmemora tras los Disturbios de Stonewall, en Nueva York, sucedidos el 28 de junio de 1969, cuando estalló una revuelta de aproximadamente 150 personas de la comunidad LGBT, la situación se tornó violenta debido a la redada policial, donde hubo golpes y arrestos arbitrarios. Estos eventos marcaron el inicio histórico del movimiento moderno de liberación, impulsando la lucha por la igualdad de derechos civiles, la visibilidad y el respeto para la diversidad que se mantiene hasta la actualidad.

San Juan volverá a celebrar el orgullo no solo como una conmemoración, sino como una invitación abierta a construir una sociedad donde todas las identidades tengan lugar sin discriminación, prejuicios ni violencia.