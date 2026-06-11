Mirtha Legrand vivió una violenta situación: el video del momento

Un momento de altísima tensión se vivió durante el desfile benéfico del diseñador Roberto Piazza . Lo que debía ser una noche de gala y solidaridad terminó en un verdadero escándalo con la seguridad de Mirtha Legrand , cuyos custodios se cruzaron de forma muy violenta con el equipo periodístico de Desayuno Americano (América TV).

El conflicto se desató cuando los cronistas del programa conducido por Pamela David intentaron acercarse a Chiquita para conseguir su testimonio y tomar algunas imágenes de su llegada. En ese instante, los custodios reaccionaron de mala manera, impidiendo el avance de la prensa con prepotencia física.

"Si me habla ella no me empujés vos. Pará, flaco, ¿qué te pasa? Calmate un poco" , se escuchó decir a uno de los trabajadores del canal del cubo en los videos que no tardaron en viralizarse en las redes sociales, reflejando el clima de hostilidad que se vivió en el lugar.

Las violentas amenazas que desataron el escándalo con la seguridad de Mirtha Legrand

Lejos de calmar las aguas, la respuesta de los custodios elevó la temperatura de la discusión con insultos y advertencias explícitas. "Te rompo todo. Te estamos pidiendo que no saqués fotos, pelotudo. Grabá lo que vos quieras, qué manga de pavotes que son", lanzó uno de los hombres encargados de proteger a la diva.

Ante este panorama, Pamela David salió a bancar públicamente a sus compañeros de trabajo en la última emisión de su ciclo, repudiando el maltrato recibido. Mientras se evalúa si América TV emitirá un comunicado oficial de repudio, el episodio vuelve a poner el foco sobre los límites de los operativos de custodia en los eventos comunitarios y el respeto por el trabajo de los movileros.