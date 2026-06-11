Estrenos de cine en San Juan: tres producciones renuevan las carteleras locales

Los estrenos de cine en San Juan traen bajo el brazo propuestas imperdibles para los amantes del séptimo arte. Las salas locales reciben producciones que van desde la ciencia ficción –con lo último de Steven Spielberg- hasta la comedia musical y la animación , prometiendo una atractiva variedad de historias emocionantes para disfrutar durante este fin de semana.

Estrenos de cine en San Juan: tres propuestas muy diversas llegan a la cartelera

Llega "El día de la revelación", un film de suspenso sobre un inminente contacto extraterrestre. También se estrena " Letras robadas" , comedia musical que sigue a dos músicos en decadencia. Por último, la animación dice presente con "The Amazing Digital Circus: Último acto", el esperado cierre de la historia en el reino digital.

La Película plantea el dilema ético y el pánico global ante un inminente contacto extraterrestre. Bajo la premisa original de Steven Spielberg, la historia se presenta con el siguiente interrogante: Si descubrieras que no estamos solos, si alguien te abriera los ojos y te lo demostrase, ¿te asustarías? Este verano, la verdad será revelada a siete mil millones de personas. Llega... el día de la revelación.

Embed - El Día de la Revelación | Tráiler Oficial (Universal Pictures) - HD

Play Cinema. 2D Cast: 20:20 (excepto 17 de junio), 21:00 h. 2D Sub: 22:50 h. Trasnoche sábado 13/06 2D Cast: 00:10 h

Multiplex. 2D Cast: 19:30, 22:30 h. 3D Sub: 20:20 h

Cinemacenter. 2D Cast: miércoles 16:10, 19:10, 22:10 h. 2D Cast Sala Turbo: jueves a martes, 16:30 y 19:30 h. 2D Sub Sala Turbo: jueves a martes 22:20 h

LETRAS ROBADAS (Comedia – Música /96’/+13)

Rick, un cantante de bodas venido a menos, y Danny, una estrella de una 'boy band' en decadencia, forjan una amistad gracias a la música y a una improvisada sesión nocturna. Cuando Danny convierte la canción de Rick en un éxito, Rick se propone recuperar el reconocimiento que cree merecer.

Embed - Letras Robadas | Trailer Multiplex

Cinemacenter. 2D Sub: jueves y domingo 20:40 h. 2D Cast: viernes a martes (excepto domingo) 20:40 h

THE AMAZING DIGITAL CIRCUS: ÚLTIMO ACTO (Animación – Fantástico /93’/+13)

Versión de largometraje de los dos últimos episodios (episodios 8 y 9) de 'The Amazing Digital Circus', que muestra la conclusión del reparto de personajes atrapados en un reino digital a merced de un inestable maestro de ceremonias.

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Cinemacenter. 2D Cast: 18:00, 22:20 h. 2D Sub: 20:10 h

EN CARTELERA

SCARY MOVIE 6: TERRORIFICAMENTE INCORRECTA (Terror/95’/R-17)

Veintiséis años después de conseguir escapar de un asesino enmascarado sospechosamente familiar (Ghostface), el Core Four están de vuelta en el punto de mira del asesino y ninguna película de terror está a salvo.

Embed - Scary movie 6 | Trailer Multiplex

Play Cinema. 2D Cast: 16:40, 17:40, 18:20, 19:20, 20:00, 20:45 y 21:30 (los dos días, excepto 17 de junio), 22:30, 23:30 h. Trasnoche Sábado 13/06 2D Cast: 00:20 h

Multiplex. 2D Cast: 15.50, 17:40, 22:10 H. 4D/2D Cast: 19:00, 21:00, 23.00 h. Miércoles 17:00, 18:00, 19:00, 21:00, 23:00 h

Cinemacenter. 2D Cast: jueves a martes 17:20, 18:10, 19:30, 20:20, 22:30 h. Viernes, sábado, lunes y martes: 21:40 h Miércoles 17:50, 20:20 Y 22:30 h. 2D Sub: jueves y domingo 21:40 h

AMOS DEL UNIVERSO (Acción/140’/SP)

Tras estar separados durante 15 años,la Espada del Poder lleva al príncipe Adam (Nicholas Galitzine) de vuelta a Eternia,donde descubre que su hogar ha sido destruido bajo el malvado dominio de Skeletor (Jared Leto). Para salvar a su familia y su mundo,Adam debe unir fuerzas con sus aliados más cercanos,Teela (Camila Mendes) y Duncan/Man-At-Arms (Idris Elba),y aceptar su verdadero destino como He-Man,el hombre más poderoso del universo.

Embed - Amos del Universo | Trailer Multiplex

Play Cinema. 2D Cast: 18:00 h (excepto 17 de junio) 2D Sub: 21:40 h

Multiplex. 2D Cast: 15:40, 17:45 h

Cinemacenter. 2D Cast: jueves a martes, 19:10 h. Miércoles 16:30 h

BACKROOMS: SIN SALIDA (Terror/111’/R-13)

Surgieron como una leyenda urbana en foros de internet: un espacio infinito de oficinas vacías al que podrías caer si, por accidente, “te sales de la realidad”. Un lugar sin reglas claras, sin salida evidente, donde el tiempo y la lógica dejan de funcionar. Lo que empezó como creepypasta evolucionó en un fenómeno global impulsado por videos virales, narrativas de horror y comunidades enteras obsesionadas con sus niveles, criaturas y ocultas teorías.

Embed - Backrooms | Trailer Multiplex

Play Cinema. 2D Cast: 16:30,17:10 (excepto 17 de junio),18:30,20:30 h. Trasnoche Sábado 13/06.

2D Cast: 00:30 h

Multiplex. 2D Cast: 20:30, 22:40 h. 2D Cast: 20:30, 22:40 h. Miércoles 20:00 h

Cinemacenter. 2D Cast: 17:10, 20:00 h. Viernes a miércoles (excepto domingo) 22:40 h. 2D Sub: jueves y domingo 22:40 h

PEQUEÑOS MONSTRUOS (Infantil/88’/G)

El descuidado Finnick, un ser que protege en secreto los hogares humanos, despierta accidentalmente la magia de un antiguo bastón ancestral y pierde su invisibilidad. Para salvar a todos los de su especie y recuperar su anonimato, deberá emprender un fascinante viaje lleno de desafíos junto a su infalible amiga Christine.

Embed - PEQUEÑOS MONSTRUOS Tráiler Español Latino (2026)

Play Cinema. 2D Cast: 16:30 h (excepto 17 de junio)

EL DIABLO VISTE A LA MODA 2 (Comedia/120’/R-13)

El regreso de Miranda Priestly (Meryl Streep) enfrentando la decadencia de la revista Runway ante el auge digital. Busca salvar su legado pidiendo financiación a su exasistente Emily Charlton (Emily Blunt), ahora una poderosa ejecutiva, mientras Andy Sachs (Anne Hathaway) regresa a su entorno.

Embed - El Diablo Viste A La Moda 2 | Tráiler Oficial | Doblado

Play Cinema. 2D Cast: 18:10 y 22:25 h (ambos días excepto 17 de junio)

Multiplex. 2D Cast: 18:15, 20:15 h

Cinemacenter. 2D Cast: 20:30 h

MICHAEL: LA HISTORIA DE MICHAEL JACKSON (Documental/127’/R-13)

Dirigida por Antoine Fuqua, es un drama biográfico que repasa la vida de Michael Jackson, desde su infancia en los Jackson 5 hasta convertirse en el "Rey del Pop". Protagonizada por su sobrino, Jaafar Jackson.

Embed - MICHAEL - Tráiler Oficial - HD (DOB)

Play Cinema. 2D Cast: 19:10 h (excepto 17 de junio) 2D Sub: 23:20 h

Multiplex. 2 D Cast: 18:10 h

Cinemacenter. 2D Cast: 22:10 h (jueves a martes)



SÚPER MARIO GALAXY: LA PELÍCULA (Infantil/100’/G)

El icónico plomero regresa en una aventura intergaláctica. Junto a sus amigos, Mario deberá explorar nuevos planetas y recolectar estrellas para salvar el cosmos de una amenaza conocida en un gran despliegue visual.

Embed - SUPER MARIO GALAXY: LA PELÍCULA – Tráiler Final

Play Cinema. 2D Cast: 16:20 h (excepto 17 de junio)

Multiplex. 4D/3D Cast: 17:00 h. 2D Cast: 18:20 h

Cinemacenter. 2D Cast: 16:50 h (jueves a martes)

PEQUEÑO NINJA: El ORIGEN (Animación /88’/ATP)

Alex solo quiere una vida normal, pero su amigo ninja mágico -un muñeco con vida propia, poca paciencia y una idea bastante extrema de lo que significa hacer justicia- se siente ignorado. Todo cambia cuando aparece un matón que provoca una serie de problemas inesperados y obliga a Alex a enfrentarse a sus propios miedos.

Alex solo quiere una vida normal, pero su amigo ninja mágico -un muñeco con vida propia, poca paciencia y una idea bastante extrema de lo que significa hacer justicia- se siente ignorado. Todo cambia cuando aparece un matón que provoca una serie de problemas inesperados y obliga a Alex a enfrentarse a sus propios miedos.

Embed - Mi pequeño ninja 3 | Trailer Multiplex

Multiplex. 2D Cast: 16.00 h

OBSESION (Thriller /110’/+17)

El anhelo romántico desesperado de un chico por su amor platónico de toda la vida desencadena un siniestro hechizo: Niki se vuelve irracionalmente obsesiva hasta convertirse en la sombra de Bear. Una fantasía aparentemente inofensiva que se convertirá en una perturbadora pesadilla. Potente metáfora sobre la cosificación de las relaciones románticas y de los límites a los que estamos dispuestos a llegar movidos por el deseo de ser correspondidos.

Embed - Obsesión | Trailer Multiplex

Multiplex. 2D Cast: 23:00 h. Miércoles 22:10 h

Cinemacenter. 2D Cast: jueves a martes 23:00 h. Miércoles 22:00 h

HOOPERS OPERACIÓN CASTOR (Infantil / 105’/ ATP)

Director: Daniel Chong. Voces principales: Jon Hamm y Bobby Moynihan. Propuesta animada donde animales expertos en misiones especiales deben infiltrarse en una construcción humana para recuperar su hábitat. La cinta destaca el valor del trabajo en equipo y la preservación de la naturaleza.

Embed - Hoppers: Operación Castor | Tráiler Oficial | Doblado

Multiplex. 2D Cast: 15:00 h

Cinemacenter. 2D Cast: 18:20 h (jueves a martes)

STAR WARS: THE MANDALORIAN AND GROGU (Acción - Ficción/132’/+13)

Tras la caída del cruel Imperio, los señores de la guerra siguen dispersos por la galaxia. La incipiente Nueva República trabaja para proteger la paz con la ayuda del legendario cazarrecompensas mandaloriano Din Djarin. En esta aventura, su joven aprendiz Grogu ya es su compañero oficial para enfrentar juntos una peligrosa amenaza.

Embed - The Mandalorian And Grogu | Tráiler Oficial | Subtitulado