    • 6 de junio de 2026 - 19:00

    Steven Spielberg vuelve al suspenso alienígena

    El aclamado director regresa a sus orígenes con una producción que debutará la próxima semana en las salas locales.

    Spielberg cruza secretos de Estado y convicciones personales en su nueva&nbsp;

    Spielberg cruza secretos de Estado y convicciones personales en su nueva 

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El célebre director Steven Spielberg aterrizará en las salas de cine de San Juan con su última creación, El día de la revelación, programado como pre-estreno para el próximo 10 de junio. El film marca el retorno del realizador a las historias de alienígenas y enigmas espaciales.

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    Con un enfoque clásico que definió los mayores éxitos profesionales del afamado director, la historia cuenta con un elenco encabezado por figuras como Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth y Colman Domingo. El reparto, apuntó la crítica, aporta la solidez dramática necesaria para sostener un relato enfocado en la respuesta emocional de la sociedad ante un quiebre de paradigmas científicos.

    El libreto, gestado inicialmente por el propio Spielberg en sus anotaciones personales y pulido en cerca de cuarenta versiones junto al guionista David Koepp, se estructura como un homenaje al cine de intriga política de los años ’70, donde el control de la información es el verdadero motor del conflicto.

    Intriga gubernamental y desinformación

    La trama de este largometraje se aleja de la fantasía cósmica tradicional para adentrarse en las turbulentas aguas del suspenso conspirativo y el secretismo estatal. Inspirada en las recientes audiencias del Congreso estadounidense sobre fenómenos aéreos no identificados, la narración sigue los pasos de una meteoróloga de televisión cuya rutina se quiebra al ser afectada por una energía de procedencia desconocida. En paralelo, un especialista en ciberseguridad rastrea evidencias institucionales que sugieren que la humanidad ya ha tomado contacto con inteligencias de otros mundos.

    A diferencia de sus obras de décadas pasadas, donde el encuentro con lo desconocido nacía desde la maravilla o la inocencia, este proyecto plantea una visión mucho más madura y terrenal. Explora la desinformación contemporánea, la manipulación de datos y las tensiones políticas que surgirían a escala global ante la confirmación o el ocultamiento de vida extraterrestre.

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    Un patr&oacute;n circular en un campo que adelanta la tem&aacute;tica de contacto alien&iacute;gena y de las teor&iacute;as de conspiraci&oacute;n de la trama

    Un patrón circular en un campo que adelanta la temática de contacto alienígena y de las teorías de conspiración de la trama

    Spielberg: convicciones íntimas

    El motor de este proyecto también responde a una certeza del realizador: Spielberg ha manifestado que, a diferencia de su juventud —cuando filmaba desde la pura especulación y la imaginación—, hoy mantiene la firme convicción de que inteligencias no humanas han estado interactuando con nuestro planeta desde hace bastante tiempo.

    Esta fascinación por el firmamento lo acompaña desde la infancia, cuando observaba el cielo con un telescopio casero. Sin embargo, la madurez biográfica y la revelación de informes desclasificados del Pentágono mutaron su perspectiva. Para el realizador, el largometraje se enfoca en plasmar la verdad oculta sobre lo que realmente existe allá afuera, entrelazando su eterna curiosidad astronómica con la sospecha de que verdades fundamentales le han sido sistemáticamente negadas a la sociedad civil.

    Mirá el tráiler de El día de la revelación

    Embed - EL DÍA DE LA REVELACIÓN - Teaser Tráiler Oficial (Universal Pictures)

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