¡Mirá quién llega a Netflix! Una "milipili" consagrada debuta con serie propia

Se trata de 10 episodios cortos para maratonear con el ácido humor del actor y músico Julián Kartún, que trascendió el streaming.

Netflix recibe a Caro Pardíaco, con su Mercurio retrógrado, sus clases de moda, sus selfies y mucho más...

La espera terminó para los fanáticos de la estética "milipili" y el humor ácido. Caro Pardíaco, el icónico personaje creado por el actor y músico Julián Kartún (El Kuelgue), que da el salto definitivo del streaming y las redes sociales a la pantalla global de Netflix con su primera miniserie titulada Carísima.

Bajo la producción de Labhouse en asociación con Olga, esta propuesta marca un hito para la plataforma en el país: es la primera serie corta de Netflix Argentina. Con una estructura de 10 episodios de 10 minutos cada uno, la narrativa se adapta a los nuevos hábitos de consumo rápido, manteniendo el formato horizontal tradicional pero con un ritmo vertiginoso.

Si bien no tiene fecha, en la cuenta de Instagram de Olga dijeron que (léase como Caro) "Ya está grabada, hellooo, o sea, falta nada. Dentro de poquito sale".

Una crisis de identidad (y de catering) La trama nos sumerge en el universo de esta "empresaria de la noche" y referente post-pop, quien al borde de cumplir los 30 años, se ve envuelta en una crisis existencial profunda. Mientras intenta organizar la fiesta más ambiciosa de su vida, entra en escena Leo, un hombre con múltiples personalidades que pondrá en jaque no solo su éxito económico, sino su propia cordura.

Definida como un "thriller ansioso" con tintes de comedia negra, la serie cuenta con un equipo creativo de lujo: