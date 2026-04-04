    • 4 de abril de 2026 - 11:08

    El último gigante: el drama argentino que conquista Netflix

    Oscar Martínez y Matías Mayer protagonizan este conmovedor relato sobre el perdón, filmado en los imponentes escenarios naturales de la selva misionera.

    Netflix estrenó esta peli el 1 de abril y ya escaló a lo más alto del ranking en Argentina y varios países de la región.

    Netflix estrenó esta peli el 1 de abril y ya escaló a lo más alto del ranking en Argentina y varios países de la región.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El cine argentino vuelve a pisar fuerte en el streaming global. El 1 de abril Netflix estrenó El último gigante, la nueva película dirigida por Marcos Carnevale que ya se posiciona entre lo más visto de la plataforma. Protagonizada por Oscar Martínez y Matías Mayer, la cinta no solo destaca por su carga emotiva, sino por un despliegue visual imponente.

    Leé además

    Netflix.

    Televisores y celulares que se quedan sin Netflix desde el 10 de abril de 2026
    Cande y Paulo en San Juan, en en Museo de Bellas Artes Franklin Rawson, el lugar elegido para celebrar los cinco años del disco.

    Cande y Paulo: de San Juan al mundo, ida y vuelta

    Por Estela Ruiz M.

    ¿De qué trata la película?

    La trama nos sitúa en Misiones, donde Boris (Mayer) trabaja como guía turístico en el Parque Nacional Iguazú. Su vida, marcada por el equilibrio y la conexión con la selva, se desmorona cuando su padre (Martínez) regresa tras 28 años de abandono. Lo que inicia como un reencuentro cargado de rencor y silencios, evoluciona hacia un complejo viaje de sanación y perdón, forzado por una realidad inevitable que los obliga a enfrentar su pasado.

    El último gigante evita los golpes bajos y apuesta por una mirada humana sobre los vínculos rotos. Con el respaldo de Netflix y una distribución global, esta obra no solo busca emocionar, sino también exportar la belleza natural de Misiones al mundo entero.

    Si buscás un drama adulto, honesto y visualmente impactante, ya tenés tu plan para este fin de semana.

    Condimentos especiales

    Lo que tiene a todos hablando es, principalmente, el regreso de Oscar Mártínez; pero también la fuerza de sus locaciones. A diferencia de otros dramas familiares, aquí el entorno no es un simple fondo.

    • El regreso de un grande: Representa el retorno de Oscar Martínez al cine tras años de ausencia desde Competencia oficial, conformando un dúo actoral sólido junto a Mayer.

    • Simbología natural: La inmensidad de las Cataratas del Iguazú funciona como un espejo de la magnitud del conflicto interno de los personajes.

    • Rodaje extremo: La producción, a cargo de Leyenda Films y Kuarzo, filmó escenas incluso debajo de los saltos de agua, logrando un realismo visual pocas veces visto en el cine nacional.

    Un estreno con elenco estelar

    image
    Oscar Martínez junto a Inés Estévez

    Oscar Martínez junto a Inés Estévez

    La película cuenta con un reparto de lujo que aporta profundidad a la narrativa:

    • Inés Estévez y Silvia Kutika.

    • Yoyi Francella y Alexia Moyano.

    • Participación especial de Luis Luque.

    image
    Matías Mayer y Silvia Kutika

    Matías Mayer y Silvia Kutika

    Mirá el trailer de la nueva perlita de Netflix

    Embed - Cine: El último gigante Tráiler oficial Estreno 1 de abril en Netflix

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    domingo de pascuas a puro folclore, la propuesta de la difunta correa para cerrar el fin de semana largo

    Domingo de Pascuas a puro folclore, la propuesta de la Difunta Correa para cerrar el fin de semana largo

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Sabrina Rojas y José Chatruc.

    Romance confirmado: las imágenes de Sabrina Rojas y José Chatruc a los besos en Punta del Este

    Por Redacción Diario de Cuyo
    La agenda cultural de San Juan incluye el tributo a Soda Stereo de Mil990

    Agenda Cultural de San Juan: con el foco puesto en la variedad

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Ana Clara Bustelo y Tatiana Oruste son Pez Dorado, la productora local que sigue haciendo camino a nivel nacional

    Pez Dorado: la productora de cine sanjuanina que se proyecta en la escena nacional

    Por Estela Ruiz M.