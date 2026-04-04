El último gigante: el drama argentino que conquista Netflix

Oscar Martínez y Matías Mayer protagonizan este conmovedor relato sobre el perdón, filmado en los imponentes escenarios naturales de la selva misionera.

Netflix estrenó esta peli el 1 de abril y ya escaló a lo más alto del ranking en Argentina y varios países de la región.

El cine argentino vuelve a pisar fuerte en el streaming global. El 1 de abril Netflix estrenó El último gigante, la nueva película dirigida por Marcos Carnevale que ya se posiciona entre lo más visto de la plataforma. Protagonizada por Oscar Martínez y Matías Mayer, la cinta no solo destaca por su carga emotiva, sino por un despliegue visual imponente.

¿De qué trata la película? La trama nos sitúa en Misiones, donde Boris (Mayer) trabaja como guía turístico en el Parque Nacional Iguazú. Su vida, marcada por el equilibrio y la conexión con la selva, se desmorona cuando su padre (Martínez) regresa tras 28 años de abandono. Lo que inicia como un reencuentro cargado de rencor y silencios, evoluciona hacia un complejo viaje de sanación y perdón, forzado por una realidad inevitable que los obliga a enfrentar su pasado.

El último gigante evita los golpes bajos y apuesta por una mirada humana sobre los vínculos rotos. Con el respaldo de Netflix y una distribución global, esta obra no solo busca emocionar, sino también exportar la belleza natural de Misiones al mundo entero.

Si buscás un drama adulto, honesto y visualmente impactante, ya tenés tu plan para este fin de semana.

Condimentos especiales Lo que tiene a todos hablando es, principalmente, el regreso de Oscar Mártínez; pero también la fuerza de sus locaciones. A diferencia de otros dramas familiares, aquí el entorno no es un simple fondo.