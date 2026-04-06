    • 6 de abril de 2026 - 18:24

    Bandana dará un show muy cerca de San Juan: será el primero de la gira en el interior del país

    El próximo 7 de mayo, Bandana llegará a Mendoza para dar un show histórico, confirmó Virginia da Cunha.

    Bandana actuará en Mendoza, a pocos kilómetros de San Juan.&nbsp;

    Bandana actuará en Mendoza, a pocos kilómetros de San Juan. 

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Finalmente, Bandana vuelve al Interior y actuará muy cerca de San Juan. Será en Mendoza y será el primer show que dé en el interior del país en el marco del regreso oficial del grupo, que se produjo a principio de marzo.

    Leé además

    Belén Ramet: cantante y estudiosa de los sonidos de su tierra, desplegará su talento por primera vez en la Feria Internacional del libro, el mes próximo

    Belén Ramet, invitada por Perú para llevar su voz a la Feria del Libro

    Por Estela Ruiz M.
    Flamenco Internacional: Cathy Sandoval traerá su arte desde Chile

    El flamenco se apodera de San Juan: llega la tercera edición de "Raíces"

    Por Redacción Diario de Cuyo

    La cita será el próximo 7 de mayo, en el Arena Maipú, con tickets que saldrán a la venta en el transcurso de esta semana, según anunciaron. La propia Virginia da Cunha fue la encargada de dar la noticia. Anunció el show en el streaming de La Jam de Hendrix, y compartió su emoción por iniciar el tour nacional "en casa".

    Es que la agrupación, que rompió récords a principios de los 2000, confirmó que este show será el puntapié inicial de una gira que las llevará por todo el país. Da Cunha, quien eligió Mendoza como su hogar desde hace seis años, fue la encargada de volcar sus sentimientos en una sentida publicación de Instagram.

    "No me aguantaba más... es que no entienden lo emocionante y valioso que es para mí que la primera fecha de la gira por el interior del país de Bandana sea en Mendoza", expresó la cantante, destacando la conexión con nuestra provincia, que "tanto nutrió a su Ser".

    Un regreso con historia: 25 años de legado

    Este show no es una presentación aislada, sino parte de la celebración por los 25 años desde que el grupo se formó en el emblemático reality "Popstars" (que tendrá una nueva edición en la segunda mitad de este año).

    Para Da Cunha, este inicio de gira tiene un tinte personal y festivo: "Recibir a las chicas acá, brindar a mis amigos y familia mendocina todo lo que Bandana representa y construyó en 25 años… wow, ¡es muchísimo!", señaló la artista, prometiendo una noche donde la "energía inexplicable" de la región será protagonista.

    Este regreso de Bandana fue en formato cuarteto, con Lourdes Fernández, Lissa Vera y Valeria Gastaldi, además de da Cunha. Ivonne Guzmán, quien construyó una sólida carrera como cantante de La Delio Valdez, decidió no sumarse al reencuentro.

    Será un reencuentro que tiene en vilo a los fans mendocinos desde hace meses. En enero, luego de que dieran una entrevista televisiva en la que sugerían la posibilidad de actuar en Vendimia, muchos se entusiasmaron ante esa posibilidad, que finalmente no prosperó. Ahora, el 7 de mayo será la revancha

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    La feria del 12 de abril será la segunda edición de este espacio de emprendedores

    San Juan en otoño: la feria de emprendedores que se desplegará en Rawson

    Por Redacción Diario de Cuyo
    La rubia mostró toda su belleza.

    La foto subidísima de tono que publicó Wanda Nara en sus lujosas vacaciones

    La convocatoria de DIARIO DE CUYO y DIARIO LOS ANDES está destinada a artistas sanjuaninos y mendocinos, y tiene alcance regional.

    Convocatoria para artistas: obras de Fernando Ramos

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Cande y Paulo en San Juan, en en Museo de Bellas Artes Franklin Rawson, el lugar elegido para celebrar los cinco años del disco.

    Cande y Paulo: de San Juan al mundo, ida y vuelta

    Por Estela Ruiz M.