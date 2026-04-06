Ronaldinho al desnudo: Netflix lanzó el tráiler de la serie sobre el astro brasileño

Alimentando la ansiedad de futboleros y fanáticos, Netflix ha sacudido las redes sociales con el lanzamiento del tráiler oficial de Ronaldinho, una miniserie documental de tres episodios que promete ser el retrato definitivo del hombre que hizo del "jogo bonito" una religión global.

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La producción, a cargo de Canal Azul y Trailer Films bajo la dirección de Luis Ara , no solo se apoya en la nostalgia. La serie pone en perspectiva un hito que nadie más puede reclamar: Ronaldinho es el único jugador en la historia que atesora en sus vitrinas la Copa del Mundo, la Champions League y la Copa Libertadores .

A través de un acceso exclusivo y material de archivo inédito, el relato viaja desde sus gambetas iniciales en el Gremio de Porto Alegre hasta su etapa dorada en el FC Barcelona , donde alcanzó el Balón de Oro y devolvió la esperanza al Camp Nou.

Pero "Dinho" no fue solo magia en el césped. El documental no esquiva los ángulos más agudos de su biografía:

El legado: Figuras de la talla de Lionel Messi, Neymar, Ronaldo Nazário y Carles Puyol prestan su voz para descifrar el enigma detrás de la genga.

La caída: El relato aborda el amargo episodio de su detención y estancia en una prisión de Paraguay .

La controversia: Se analizan sus famosos excesos nocturnos y su vida fuera de los estadios.

El estreno no vendrá solo. El tráiler ya permite escuchar "O Segredo da Ginga", una canción de Tropa do Bruxo junto a BELLI y Menos é Mais, que musicaliza el aura del 10.

Con este lanzamiento, Ronaldinho se une al olimpo de Netflix junto a Pelé y Vinícius Jr., reafirmando que, aunque los años pasen, el mundo sigue queriendo ver una última finta del "Brujo". La cuenta regresiva para el 16 de abril ha comenzado.

Mirá el tráiler de Netflix