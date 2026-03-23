Murió Leonid Radvinsky, dueño de OnlyFans tras una batalla contra el cáncer

Leonid Radvinsky , propietario y principal artífice del crecimiento exponencial de OnlyFans , falleció a los 43 años por cáncer , confirmó la empresa en un comunicado compartido vía email a medios anglosajones.

“Nos entristece profundamente anunciar el fallecimiento de Leo Radvinsky. Leo falleció tranquilamente tras una larga lucha contra el cáncer. Su familia ha solicitado que se respete su privacidad en estos momentos tan difíciles”, se lee en el comunicado.

Radvinsky, nacido en la ciudad portuaria ucraniana de Odesa, se mudó con su familia a Chicago siendo niño y residió en Florida hasta sus últimos días. Según datos de la compañía, el empresario era conocido por evitar la exposición pública y rara vez ofrecía entrevistas o declaraciones.

De acuerdo con su propio portal web, Radvinsky apoyó iniciativas filantrópicas en diferentes partes del mundo. Entre las organizaciones beneficiadas figuran el Memorial Sloan Kettering Cancer Center, proyectos de software libre y la West Suburban Humane Society.

Desde 2021, Radvinsky había recibido alrededor de USD 1.800 millones en dividendos provenientes de OnlyFans , una cifra que ilustra el volumen financiero manejado por la plataforma.

Cambios en la dirección de OnlyFans tras la muerte de Radvinsky

La gestión de OnlyFans enfrenta un escenario de incertidumbre por el destino de la propiedad, ya que Radvinsky había trasladado su participación a un fideicomiso en 2024. El empresario adquirió la mayoría de la plataforma en 2018 y la consolidó como un fenómeno cultural, permitiendo que los creadores cobraran directamente por su contenido.

La plataforma fue fundada en 2016 por Guy y Tim Stokely, padre e hijo británicos. Desde entonces, OnlyFans ganó notoriedad por alojar material pornográfico que otras redes sociales prohíben. Durante la pandemia, la empresa vio aumentar su popularidad, ya que numerosos actores y trabajadoras sexuales encontraron en la web una fuente alternativa de ingresos.

El modelo de negocio de OnlyFans consiste en retener un 20% de cada suscripción y venta de contenido que se realiza en la plataforma. En el año 2024, la empresa reportó tener más de 4,6 millones de cuentas de creadores y cerca de 377 millones de usuarios, con ingresos que alcanzaron los USD 1.400 millones.

La empresa ha intentado diversificar su audiencia al atraer a celebridades, deportistas y chefs, aunque su asociación principal sigue siendo con el contenido para adultos.

Los planes inconclusos de Radvinsky

Antes de su fallecimiento, Radvinsky mantenía conversaciones para vender un 60% de OnlyFans, lo que valoraba a la empresa en aproximadamente USD 5.500 millones. Una firma de inversiones de San Francisco, Architect Capital, estaba en negociaciones para liderar la oferta, que incluía una combinación de capital y cerca de USD 2.000 millones en deuda, según una persona con conocimiento directo de la operación.

Hasta febrero de este año, las negociaciones continuaban en una fase inicial. El proceso podría influir en la estructura futura de la compañía y en la continuidad de su modelo de negocio.