Murió un querido actor de Game of Thrones a los 35 años

El mundo del teatro y la televisión está de luto. Michael Patrick, actor irlandés conocido por su participación en la exitosa serie ‘Game of Thrones’, murió a los 35 años en un hospicio de Irlanda del Norte.

La noticia la confirmó su esposa, Naomi, quien compartió un mensaje desgarrador en redes sociales. “Anoche, Mick falleció tristemente en el hospicio de Irlanda del Norte. Ingresó hace 10 días y fue atendido por el increíble equipo del centro”, escribió. “Falleció en paz, rodeado de familiares y amigos. No hay palabras para describir lo desconsolados que estamos”.

En su mensaje, Naomi reveló que a Michael Patrick le diagnosticaron enfermedad de la neurona motora el 1 de febrero de 2023. Se trata de un trastorno neurológico de rápida progresión que afecta las células nerviosas del cerebro y la médula espinal, impactando funciones vitales como caminar, hablar, comer y respirar.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Michael Patrick (@michaelpatrick314) MURIÓ MICHAEL PATRICK, EL ACTOR DE GAME OF THRONES QUE ENFRENTABA UNA ENFERMEDAD NEUROLÓGICA DEVASTADORA A pesar del duro diagnóstico, su esposa destacó que Michael “tuvo una vida tan plena como cualquier ser humano que pudo vivirla”. Lo describió como un hombre de “alegría, espíritu desbordante y risa contagiosa”, y aseguró que “fue una inspiración para todos los que tuvieron el privilegio de conocerlo”.

Michael Patrick se formó en la Mountview Academy of Theatre Arts de Londres, luego de estudiar Ciencias en la University of Cambridge. A lo largo de su carrera, participó en series como ‘Blue Lights’, ‘Game Of Thrones’, ‘Soft Border Patrol’ y ‘My Left Nut’.