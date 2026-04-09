    • 9 de abril de 2026 - 10:52

    Murió un querido actor de Game of Thrones a los 35 años

    La esposa del artista irlandés lo despidió con un mensaje conmovedor.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El mundo del teatro y la televisión está de luto. Michael Patrick, actor irlandés conocido por su participación en la exitosa serie ‘Game of Thrones’, murió a los 35 años en un hospicio de Irlanda del Norte.

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    La noticia la confirmó su esposa, Naomi, quien compartió un mensaje desgarrador en redes sociales. “Anoche, Mick falleció tristemente en el hospicio de Irlanda del Norte. Ingresó hace 10 días y fue atendido por el increíble equipo del centro”, escribió. “Falleció en paz, rodeado de familiares y amigos. No hay palabras para describir lo desconsolados que estamos”.

    En su mensaje, Naomi reveló que a Michael Patrick le diagnosticaron enfermedad de la neurona motora el 1 de febrero de 2023. Se trata de un trastorno neurológico de rápida progresión que afecta las células nerviosas del cerebro y la médula espinal, impactando funciones vitales como caminar, hablar, comer y respirar.

    MURIÓ MICHAEL PATRICK, EL ACTOR DE GAME OF THRONES QUE ENFRENTABA UNA ENFERMEDAD NEUROLÓGICA DEVASTADORA

    A pesar del duro diagnóstico, su esposa destacó que Michael “tuvo una vida tan plena como cualquier ser humano que pudo vivirla”. Lo describió como un hombre de “alegría, espíritu desbordante y risa contagiosa”, y aseguró que “fue una inspiración para todos los que tuvieron el privilegio de conocerlo”.

    Michael Patrick se formó en la Mountview Academy of Theatre Arts de Londres, luego de estudiar Ciencias en la University of Cambridge. A lo largo de su carrera, participó en series como ‘Blue Lights’, ‘Game Of Thrones’, ‘Soft Border Patrol’ y ‘My Left Nut’.

    En el teatro, fue ampliamente reconocido por su interpretación de Ricardo III en silla de ruedas, un papel que le valió el Judges’ Award en los Stage Awards en enero de 2025. Incluso después de su diagnóstico, Patrick continuó actuando, encontrando en el escenario una forma de mantenerse positivo y enfocado en algo más allá de la enfermedad.

    La despedida de su esposa y el recuerdo de sus colegas resaltan el impacto que Michael Patrick dejó en quienes lo rodearon. “Un titán de hombre pelirrojo”, lo definió Naomi, subrayando su capacidad de inspirar y contagiar alegría hasta el final.

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