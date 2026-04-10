    • 10 de abril de 2026 - 11:37

    Nico Occhiato se cansó de las críticas de Migue Granados y le contestó sin filtro: "Le recomiendo que labure"

    El conductor habló sobre los dichos de su colega y lanzó un fuerte exabrupto.

    Nico Occhiato y Migue Granados.

    Nico Occhiato y Migue Granados.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La pelea entre Nicolás Occhiato y Migue Granados sumó un nuevo capítulo y la tensión entre LUZU y OLGA volvió a encenderse. Todo arrancó cuando el hijo de Pablo Granados, en una entrevista con Martín Cirio, recordó el escandaloso pase de Marti Benza y su equipo de TDT a su streaming en 2025 y lanzó una acusación fuerte contra la comunidad de su rival.

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    “Para mí eso estuvo armado de que la hicieran pi… y después recularon”, disparó, responsabilizando al conductor de Nadie dice nada y su gente por el hate que recibió la youtuber tras su salida. “Para mí eso estuvo armado de que la hicieran pi… y después recularon”, disparó, responsabilizando al conductor de Nadie dice nada y su gente por el hate que recibió la youtuber tras su salida.

    La respuesta de Occhiato no tardó en llegar y esta vez fue sin vueltas. Consultado por Intrusos (América TV), el presentado de La Voz Argentina respondió muy molesto: “Conozco los problemas que tuvo Marti, porque laburó acá. Pero eso de que desde acá se mandó a gente a atacar o bardear me parece una bolu... atómica”.

    El conductor fue más allá y calificó la acusación como una “conspiranoica rara”. “Eso sucedió en Twitter y ahí la gente opina lo que quiere. ¿Cómo voy a tener que mandar o decirle a la gente lo que tiene que opinar? Me pareció una bolu... grande, la verdad”, remarcó.

    La tensión entre los canales de streaming más vistos del país escaló todavía más cuando Nico recordó el momento en que perdió TDT: “Se fue un equipo completo y registraron un nombre estando el programa al aire, obvio que me enojé, me calenté, y se vio al aire. Este es un formato en el que se nota todo lo que pasa al aire"

    “Me enojé un poco y a los dos minutos me puse a formar otro programa, que hoy por suerte es el que lidera las tardes. Así que le recomiendo que se ponga a laburar también, qué se yo”, cerró, apuntando directo contra Migue. “Me enojé un poco y a los dos minutos me puse a formar otro programa, que hoy por suerte es el que lidera las tardes. Así que le recomiendo que se ponga a laburar también, qué se yo”, cerró, apuntando directo contra Migue.

    Marti Benza: “Quedé en el medio de dos flacos que se la estaban midiendo”

    En medio de la polémica, Marti Benza también rompió el silencio y habló sobre su llegada a OLGA en 2025. La youtuber fue contundente sobre la pelea entre los dos referentes del streaming: “Quedé en el medio de dos flacos que se la estaban midiendo y yo quedé desdibujada”.

    Benza reconoció que al principio prefirió no hablar porque no sabía cómo manejar la situación: “Era la primera vez que me veía en una polémica grande. Hoy en día me doy cuenta que me jugó en contra, que en su momento hubiese sido mejor salir a aclarar dudas, a decir las cosas que no eran verdad”.

    Además, admitió que algunos comentarios la lastimaron: “Sucedieron quizás comentarios o cosas que quizás a mí me dolieron”. Y cerró con una autocrítica: “De repente terminé en un lugar parecido a la tele, que nosotros los youtubers odiábamos”.

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