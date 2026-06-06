Oliver Rodríguez, el pequeño bailarín que con seis años representará a San Juan en un certamen nacional y tendrá su peña para reunir fondos

Cada vez queda menos para el Festival de Pequeños y Grandes Artistas (PyGA) que se realiza en La Falda, Córdoba, del 11 al 17 de agosto, y San Juan dirá presente con un contingente cargado de artistas con gran talento. Dentro de ese grupo se encuentra Oliver Rodríguez , quien con su pareja Abigail Marti serán parte de algo que aun no pueden dimensionar, ya que solo tienen 6 años. En la previa al certamen, la familia de Oliver está organizando una peña que se realizará este domingo 7 de junio.

En diálogo con DIARIO DE CUYO, Anthonela Alejo, madre de Oliver, compartió detalles sobre la historia del pequeño, que lleva gran parte de su vida bailando. Comenzó a dar sus primeros pasos en el folclore a los cuatro años, y no era para menos, con una madre y una abuela fuertemente vinculadas al mundo de las academias, de la danza, los competitivos y los ensayos prácticamente a diario, no le fue complejo al pequeño incorporar el baile.

“En la familia bailamos todos. Yo, su padre quién también canta, y los hermanos también bailan. La más chica tiene tres años y ya está bailando con nosotros” , comentó Anthonela. Siendo el folclore una tradición que se respira en el hogar de los Rodríguez – Alejo, no era de esperarse que Oliver quisiera incursionar en la escena. Y lo hizo.

Al año siguiente, entre el juego y la diversión que le representaba bailar comenzó a subirse a los escenarios, casi sin planearlo fue siendo parte de las filas de los artistas que participaban en distintos certámenes a nivel local. Incluso compartió con su madre un momento especial, cuando ambos interpretaron una danza para recordar a la madre de Anthonela, donde el llanto fue inevitable.

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Este año, dentro de la academia Huellas Gauchas, espacio al que asiste toda la familia, comenzaron a prepararse para viajar hasta Valle Fértil al selectivo de PyGA. La emoción de Oliver era tal que, sin entender las dimensiones de lo que implica viajar a Córdoba representando a San Juan, le había manifestado a su madre y su padre sus ganas de ganar y seguir bailando en otros lugares.

“Él me decía que quería viajar y bailar en Córdoba. Gracias a Dios fueron elegidos con Abigail en la categoría Pareja Tradicional Semillita y desde entonces están todos muy emocionados. Al ser tan chico, no tiene los nervios propios de la competencia, incluso no dimensiona lo que es representar a San Juan. Uno por ahí le explica, pero él lo único que quiere es bailar”, acota con orgullo su madre.

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Verlos bailar, tanto a Olvier como a Abigail, ofrece al espectador una mezcla de ternura, emoción y cariño. Pese a sus cortas estaturas y a sus edades tan inocentes e infantiles, sobre escena pisan fuerte, con una seguridad que invita a creer que son bailarines que cargan con décadas de trayectoria sobre sus espaldas.

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“La verdad es que uno los ve arriba del escenario y los dos se complementan. Cada vez que suben, muchas personas se emocionan de verlos, de la picardía que comparten y contagian”, aseguró Anthonela.

Una peña para reunir fondos y llegar hasta Córdoba

En la previa al arribo del PyGA, la familia de Oliver está llevando a cabo distintas gestiones para poder llegar a Córdoba. Sucede que gran parte del costo corre por cuenta de los participantes, y es por ello que realizarán una peña este domingo 7 de junio a beneficio de Oliver; mientras que ya están organizando otro evento similar para el mes que viene, con el propósito de juntar fondos para todos los pequeños de la academia que serán parte del contingente que partirá desde San Juan.

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El evento será a partir de las 13 horas en el Barrio Fragata Sarmiento (Delegación Oeste), por calle El Sembrador y Belgrano, en Chimbas. Serán parte de la grilla Bajo Sol, La Quimiera, Tierra Blanca, El Dúo Rodríguez Pacheco, Confluencia y Bajo Cielo Folk. Además, se realizará un campeonato de intérprete de zamba, por lo que se entregarán premios y se realizarán sorteo entre los presentes.

Como si eso fuera poco, se compartirán comidas típicas y un grato momento abierto a toda la familia y comunidad que desee pasar un domingo diferente.

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Las entradas anticipadas se pueden conseguir a $8.000, mientras que mañana en la puerta de la peña se estarán vendiendo a $10.000. Las entradas se pueden conseguir contactándose al 2644476584.

Todo el dinero que se reúna será para solventar los costos del viaje de la familia de Oliver, ya que su padre lo acompañará en el escenario con el cuerpo de músicos, mientras que su madre es quien oficia de su profesora. Además, deben costear alojamiento y el pago de los músicos que los estarán acompañando en La Falda.

“La familia de la academia nos está ayudando mucho y estamos super agradecidos. La verdad es que estoy super orgullosa de él, de lo que ha logrado en tanto tiempo. Lo veo arriba del escenario y son lágrimas, súper emocionante. Es lago que nos ha inculcado mi madre, que ya no la tengo, entonces son muchas las emociones cuando lo veo arriba del escenario. Con su padre lo acompañaremos para que pueda subir al escenario y disfrutar, que es lo más importante”, finalizó Anthonela.