“Para Anormales”, la obra de teatro que desnuda la discriminación y que se estrena este viernes La propuesta gira alrededor de un grupo de padres que quiere la expulsión de un chico con Síndrome de Asperger del colegio de sus hijos.

Este viernes 12 de septiembre a las 21.30 en el Teatro de la Biblioteca Franklin sale a escena el elenco Las Aventuras del Poseidón con la obra ‘Para Anormales‘ de Matías Del Federico y Daniel Veronese.

La historia transcurre alrededor de un grupo de padres que pretende echar del curso a un compañero de sus hijos que tiene Síndrome de Asperger. La directora se une a ellos y entre todos arman una estrategia para comunicarle la noticia a la madre del chico. Cuando la expulsión parece inevitable, un giro inesperado modifica los planes y la reunión se transforma en un caos interminable hasta el final. Para Anormales es una comedia sobre la discriminación y la falta de empatía.

‘La estrenamos a fines del año pasado y ya habíamos trabajado con una obra de Del Federico y nos quedamos encantados con su dramaturgia que cómo en clave de comedia dramática pone de relieve distintas temáticas para abordar problemas de nuestro mundo actual. La obra anterior ‘Bajo terapia‘, hablaba de la violencia intrafamiliar, los abusos, las relaciones, entre otras, y en esta el tema central es la falta de empatía, de ponerse en el lugar del otro‘, cuenta Villanueva Meyer.

Esta obra está basada en un caso real ocurrido en Buenos Aires, que trascendió en un chat de padres que proponía echar a un alumno con ese trastorno. Así es como llega a trasnformarse en ‘ficción‘.

‘De ahí surgen preguntas tales como ¿qué es ser normal o anormal?, entre tantos otros interrogantes. También el planteo de la hipocresía en muchos de estos casos. Además hay un juego particular que va a acontecer y ahí entra en juego la palabra Para Anormal que se junta y hace el vocablo paranormal, aparece lo mágico y misterioso que sorprende a todos‘, dice el director.

La dirección está a cargo de Marcelo Villanueva Meyer, actúan Martha Godoy, Verónica Gómez, Julia de la Torre, Florencia de la Fuente, Daniel Perkosky y Daniel Serrani.

Tickets Anticipados: 12.000 pesos (al alias: vicmar75)

En puerta, día de la función: 14.000 pesos