Premios ACE 2026: todos los ganadores y el premio mayor para Nico Vázquez por Rocky

El teatro argentino vivió su gran fiesta con la entrega de los Premios ACE 2026, en una ceremonia cargada de emoción y ovaciones en el Teatro Astros.

La gran estrella de la noche fue, sin dudas, “Rocky”, la versión teatral del clásico de Sylvester Stallone protagonizada y codirigida por Nico Vázquez. La obra se quedó con el ACE de Oro, el premio más importante, y sumó varios galardones que la consolidaron como el fenómeno teatral del año.

El momento más emotivo llegó cuando se anunció el máximo premio: Vázquez y Dai Fernández se fundieron en un beso sobre el escenario, desbordados de alegría. El actor, visiblemente conmovido, agradeció el reconocimiento y destacó el privilegio de poder vivir del teatro: “Me siento afortunado de hacer lo que amo y quiero seguir arriba del escenario toda la vida”, expresó ante una ovación.

Además de “Rocky”, otra de las grandes ganadoras fue La revista del Cervantes, que se llevó premios en rubros clave y se lució en la gala.

TODOS LOS GANADORES DE LOS PREMIOS ACE 2026 ACE de Oro y Mejor producción

Rocky Nico Vázquez, ganador del Oro por Rocky (Foto: Movilpress)Teatro musical