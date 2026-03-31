Premios ACE 2026: todos los ganadores y el premio mayor para Nico Vázquez por Rocky

La gran estrella de la noche fue, sin dudas, “Rocky”, la versión teatral del clásico de Sylvester Stallone protagonizada y codirigida por Nico Vázquez. La obra se quedó con el ACE de Oro, el premio más importante, y sumó varios galardones que la consolidaron como el fenómeno teatral del año.
El momento más emotivo llegó cuando se anunció el máximo premio: Vázquez y Dai Fernández se fundieron en un beso sobre el escenario, desbordados de alegría. El actor, visiblemente conmovido, agradeció el reconocimiento y destacó el privilegio de poder vivir del teatro: “Me siento afortunado de hacer lo que amo y quiero seguir arriba del escenario toda la vida”, expresó ante una ovación.
Además de “Rocky”, otra de las grandes ganadoras fue La revista del Cervantes, que se llevó premios en rubros clave y se lució en la gala.
TODOS LOS GANADORES DE LOS PREMIOS ACE 2026
ACE de Oro y Mejor producción
Nico Vázquez, ganador del Oro por Rocky (Foto: Movilpress)Teatro musical
- Mejor espectáculo: Cuando Frank conoció a Carlitos
- Actuación femenina: Alejandra Radano (La revista del Cervantes)
- Actuación masculina: Marco Antonio Caponi (La revista del Cervantes)
- Dirección general: Pablo Maritano (La revista del Cervantes)
- Dirección musical: Giuliana Sosa (Las mujeres de Lorca / Despertar de primavera)
Teatro alternativo
- Mejor espectáculo: Incidente en Vichy
- Actuación femenina: Yamila Ulanovsky (El arte de esgrimir)
- Actuación masculina: Mateo Chiarino (Incidente en Vichy / El arte de esgrimir)
- Dirección: Pablo Gorlero (Incidente en Vichy)
Drama / Comedia dramática
- Mejor obra: Rocky
- Actriz protagónica: Ana María Picchio (El secreto)
- Actor protagónico: Joaquín Furriel (Ricardo III)
- Dirección: Nicolás Vázquez y Mariano Demaría (Rocky)
- Mejor obra: Una navidad de mierda
- Actriz: Verónica Llinás (Una navidad de mierda)
- Actor: Jorge Marrale (Cuestión de género)
- Dirección: Peto Menahem y Verónica Llinás (Una navidad de mierda)
Actuaciones destacadas
- Reparto: David Masajnik (Rocky)
- Unipersonal masculino: Agustín “Rada” Aristarán (Chanta)
- Unipersonal femenino: Julieta Zylberberg (Prima Facie)
- Revelación: Albana Fuentes (La sirenita)
Otros rubros
- Music hall / café concert: La revista del Cervantes
- Humor: Un poyo rojoCoreografía: Andrea Servera (La revista del Cervantes)
- Infantil: El barbero de Sevilla
- Música original: Vane Butera (Coraza. Cáscara. Casa) y Nacho Medina (Las mujeres de Lorca)
- Escenografía: Tato Fernández (Rocky)
- Iluminación: Mariano Demaría y Santiago Cámara (Rocky)
- Sonido: Eugenio Mellano Lanfranco
- Vestuario: María Emilia Tambutti (La revista del Cervantes)
- Producción: RGB Entertainment y Preludio (Rocky)
- Agustín "Rada" Aristarán y Fernanda Metilli (Foto: Movilpress)
Reconocimientos especiales
- Distinción especial: Centro Latinoamericano de Investigación Teatral
- Reconocimiento a la trayectoria: Carlos Rottemberg (50 años de labor)
La edición 2026 de los Premios ACE dejó en claro que el teatro argentino sigue más vivo que nunca, con figuras consagradas y nuevos talentos que brillaron en una noche para el recuerdo.