Quién es la actriz argentina que es parte de exitosa producción de Netflix Es uno de los personajes de "Mi año en Oxford", una producción romántica que llegó al puesto número uno de las más vistas de la plataforma.

Mi año en Oxford es un filme que Netflix estrenó recientemente y alcanzó los primeros puestos del ranking de la plataforma. Sorprendió a muchos usuarios el acento argentino de la madre de la protagonista, Sofía Carson. Se trata de Romina Cocca, una actriz nacida en Rosario.

“Estoy supercontenta con la repercusión de la película”, dijo Romina Cocca. Y señaló: “Me alegra que un papel como el mío, que es de corta intervención, haya tenido tanto reconocimiento y valoración. Creo que eso obedece a que el guion está bien escrito, entonces son claves mis apariciones”.

En la película, Cocca interpreta a la mamá de Anna de La Vega (Sofía Carson), una joven estadounidense que cumple el sueño de estudiar en Oxford, pero se enamora de un encantador profesor que esconde un secreto…

“Mis apariciones se pueden sintetizar en lo que decía Khalil Gibran de que nuestros hijos no nos pertenecen, sino que pertenecen a la vida. Y tanto mi personaje como el de los padres de Jamie (Corey Mylchreest), tienen que aceptar eso: que sus hijos van a ser quienes estén destinados a ser y van a hacer lo que tengan que hacer, más allá de sus expectativas y deseos personales”, sostuvo reflexiva. Y remarcó que en ese sentido conectó mucho con ese rol en la película.

Sin embargo, lo que más la sorprendió fue recibir un aluvión de mensajes directos de Instagram. “Gente que me decía ‘cuando escuché el acento me emocioné’, ‘Ay, me di cuenta de que eras Argentina y te contacté para llevar el orgullo más alto’ o ‘mi mamá vino de Argentina sin nada’”, comentó.

Pero sobre todo, Cocca celebra que la producción haya decidido respetar su identidad. “No se forzó nada. Yo tengo un inglés tirando al americano, pero no soy nativa, y el director y Sofia me alentaron a que lo hiciera con naturalidad. Sofía tiene una conciencia muy clara de cómo representar a las mujeres latinas en pantalla, sin exageraciones ni estereotipos”, destacó.

Desde chica Romina era actriz. El primer escenario fue el de la escuela primaria, donde no dudaba en levantar la mano para hacer de dama antigua y reclamaba cuando, debido a su altura, la ponían atrás en las fotos.

En la adolescencia, no veía la hora de cumplir los 16 años para poder estudiar con Mirko Buchín, que no aceptaba alumnos menores de esa edad. Cuando fue el gran éxito de Drácula, la obra que Pepe Cibrián llevó al teatro, se inscribió en comedia musical. En paralelo, cursó la carrera de letras: “Tenía muy buenas notas, solo me faltaban las materias pedagógicas, pero al final el escenario me pudo más”.

Así fue que, en el 2000, se marchó a Nueva York para continuar su formación actoral en el Lee Strasberg Theatre Institute y el HB Studio. Pero en el 2001, ocurrió el atentado a las Torres Gemelas. “Como prácticamente todas las actrices en formación, trabajaba de moza en uno de los restaurantes de alrededor. Fue un momento muy angustiante. Mi familia estaba muy intranquila, así que finalmente me mudé a México”, recordó. Y señaló: “Al año y medio, me fui a Barcelona y me quedé. Llevó 21 años acá”.

Sin embargo, está muy conectada con la Argentina. De hecho, cuando le confirmaron que había sido seleccionada para interpretar a la mamá de Sofia Carson en My year in Oxford, ella ya tenía planeado un viaje al país con su familia. “Hacía seis años que no iba y para mí era impostergable, así que me fui de vacaciones, estuve en Rosario y viajé a Londres para grabar”, recordó.

Fuente: TN