San Juan en Otoño: cómo nació el "himno provincial" de esta estación

Cuando el aire fresco de marzo empieza a recorrer las calles de San Juan y las hojas de los árboles comienzan su metamorfosis dorada, una melodía parece brotar del paisaje. No es solo una canción, es prácticamente un símbolo de identidad: " San Juan en Otoño ".

Se trata de una de las obras cumbre de Raúl de la Torre, que ha trascendido las partituras para convertirse en el acompañamiento obligado de esta estación del año en la provincia.

Es la primera canción sobre el otoño que se hizo en el país Es la primera canción sobre el otoño que se hizo en el país

Escrita alrededor de 1972 , esta pieza no fue el resultado de un cálculo comercial ni de una planificación estacional. Su creador, con la humildad de quien se sabe canal de un sentimiento mayor, recordó en charla con DIARIO DE CUYO que la composición fue, ni más ni menos, que un acto de entrega a la inspiración.

"Es la primera canción sobre el otoño que se hizo en el país", apuntó De la Torre. "Cinco o seis años después sale Otoño en Mendoza, la famosa tonada de Jorge Sosa, y después aparece Otoño en Tucumán y más tarde Córdoba en Otoño, una zamba que grabaron los Nocheros. Es muy, muy bonita, tiene el mismo corte conceptual que San Juan en Otoño, como esa categoría", comentó De la Torre.

La chispa de la inspiración

Raúl explicó que el proceso fue absolutamente natural. No hubo una agenda previa para cantarle al otoño local, sino que a la conjunción de la belleza estacional, que siempre lo había impactado, se sumó un disparador que espontáneamente encendió la mecha.

"La inspiración nos asalta en cualquier momento, de modo que no hubo una premeditación de hacerla porque venía el otoño, sino porque el otoño me inspiró en determinado momento a hacer una canción", relató el autor, quien también explicó por qué le puso ese nombre, y no otro, como podría haber sido.

El disparador conceptual del título llegó desde Buenos Aires, de la mano del "Polaco" Goyeneche. Al escuchar "Palermo en octubre", De la Torre comprendió que la dulzura de un momento y un lugar específico podían inmortalizarse. "Palermo en Octubre me daba la idea de que ese lugar y ese momento eran algo muy especial... y bueno, de ahí nace un poco el título de San Juan en Otoño".

otoño raúl 2 Raúl de la Torre, autor de San Juan en otoño

Un ritmo singular

Musicalmente, la obra es curiosa. Aunque se la asocia directamente con el folclore cuyano, su estructura rítmica rompe moldes. Raúl la define como un estilo canción que se aventura por caminos poco transitados antes de asentarse en la tradición.

"Empieza con un ritmo raro, poco utilizado en este tipo de canciones, que es una especie de ranchera, y después toma la zamba y termina con zamba", explicó.

Esa fluidez musical es una de las características de esta composición que salió casi como un suspiro, y a la que su creador nunca sintió deseos de modificarle nada. “Es que San Juan en otoño, como me pasó también con otras, salió así, de un solo tirón. Hay canciones que nacen redonditas", declaró con una sonrisa.

Según De la Torre, el núcleo de estas obras maestras puede construirse en apenas cinco minutos o media hora si se respeta el impulso creativo: "Si uno no le hace caso a la inspiración y quiere construir algo diferente, no es lo mejor. Lo puede hacer, porque la experiencia del compositor, de toda la vida, le permite construir un tema de inmediato; pero las mejores canciones no salen si no se está inspirado", declaró convencido.

De San Juan al mundo

Interpretada originalmente por el dúo Los Hermanos De la Torre -dúo que Raúl formó con su hermano Hugo, ya fallecido- la canción comenzó un camino de hormiga hasta instalarse en el ADN popular. Sin embargo, su alcance sorprendió incluso a su autor. Una anécdota grabada en su memoria relata cómo un oyente en Buenos Aires lo llamó para contarle que, sintonizando la Radio Moscú, había escuchado los acordes de la canción sanjuanina.

"Uno tiene la experiencia de que la canción, cuando se hace un clásico, bueno, da vuelta el mundo", reflexionó Raúl, aún con asombro.

San Juan en otoño: el himno que cambió de dueño

A pesar de ser una de las obras más versionadas en plataformas como YouTube por artistas de todo el país, De la Torre observa con cierta picardía que, curiosamente, no es la más grabada por los propios sanjuaninos en estudios profesionales; como sí sucede con Romance de mi niñez, otra de sus obras cumbres. No obstante, en las calles y en la era digital pasa lo contrario: cada año, los teléfonos y redes sociales de la provincia se inundan con sus versos.

Hoy, a más de 50 años de su creación, el autor acepta con orgullo que su obra ha cumplido el ciclo más noble al que aspira un artista: el desprendimiento.

"El éxito se va construyendo con el tiempo, de manera ajustada cómo la gente la recibe... Ya no es mía, ya es de los sanjuaninos esa canción”, aceptó complacido el autor, para quien, haber capturado la esencia de la luz dorada de San Juan y convertirla en palabras y música que la gente comparte es, simplemente, "un don".

"Ahí está el don del poeta que Dios me ha dado, el de poder interpretar las cosas y poder decirlas de modo que la gente pueda también compartirlas y sentirlas con uno. Eso es hermoso... qué puedo decir, es un don de Dios, he nacido con esto", concluyó.