    • 6 de junio de 2026 - 13:15

    Se conoció por qué el Indio Solari se metía a la pileta todas las noches

    El dato surgió tras confirmarse que fue encontrado sin vida cerca de ese lugar, uno de los favoritos de su casa de Parque Leloir.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La muerte del Indio Solari generó un fuerte impacto en todo el país. En medio del dolor de fanáticos y familiares, este viernes por la tarde salieron a la luz los primeros resultados de la autopsia, que determinó que murió a raíz de un ACV hemorrágico.

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    “Se había introducido en la pileta interior climatizada de su domicilio y a raíz de haber sufrido mientras allí se encontraba un ACV hemorrágico falleció en forma inmediata. No hubo ahogamiento“, reza el informe que difundió la Fiscalía de Morón, a cargo de Lucio Rivero.

    El músico tenía una vida nocturna, y después de cenar solía meterse en la piscina para aliviar los dolores que le provocaba el Parkinson, enfermedad que le habían detectado hace diez años.

    Su esposa Virgina y la mujer que lo asistía fueron quienes lo sacaron de la pileta y se comunicaron inmediatamente con el servicio de emergencias, quienes le realizaron maniobras de reanimación sin resultado positivo.

    Qué se sabe del último adiós al Indio Solari

    Luego de la autopsia, el cuerpo fue devuelto a la familia, que decidió despedirlo en la intimidad de la propiedad de Parque Leloir.

    El velorio íntimo comenzó el viernes por la noche y se extendería durante todo el sábado, mientras que el último adiós de los fanáticos se concretará el domingo, en un lugar a confirmar.

    Sus seres amados decidieron que fuera dos días después de su muerte para que los admiradores tuvieran tiempo de viajar hacia Buenos Aires.

    El Indio Solari, un ícono del rock nacional

    Carlos Alberto Solari nació el 17 de enero de 1949. En la década del ‘50, su familia se mudó a La Plata, ciudad en la cual el “Indio” pasaría gran parte de su niñez y adolescencia, para luego conocer a Skay Beilinson y así juntos formar una de las mejores bandas del mundo: Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

    Al ícono del rock nacional le habían diagnosticado Parkinson hace diez años. En su momento, él mismo había hecho referencia a la enfermedad con su habitual ironía.

    “Anda circulando en internet una versión de que estoy enfermo y es verdad; Mr. Parkinson me anda pisando los talones, pero bueno, así es la vida”, pronunció el 12 de marzo de 2016. Lo hizo de manera sorpresiva frente a unos 150.000 fanáticos en el Hipódromo de Villa Aguirre, Tandil.

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