Shock por la separación menos pensada entre el periodista y la actriz: se terminan 30 años de relación

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Katia Condos anunció su divorcio de Federico Salazar. La actriz y el periodista comunicaron este martes que decidieron poner fin a su relación, luego de tres décadas juntos, a través de un mensaje compartido en redes sociales, donde remarcaron que el respeto y el cariño se mantienen como base de la familia que formaron.

En el comunicado, ambos solicitaron comprensión y privacidad para atravesar el proceso junto a sus hijos, en un momento que describieron como difícil a nivel personal.

Katia-Condos-Federico-Salazar La actriz y el periodista comunicaron este martes que decidieron poner fin a su relación, luego de tres décadas juntos Condos y Salazar se casaron en octubre de 2008 y son padres de tres hijos: Vasco, Siena y Tilsa. La pareja había compartido en distintas ocasiones aspectos de su vida familiar y, en entrevistas previas, también habían reconocido que atravesaron etapas complejas a lo largo de los años.