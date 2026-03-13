Shock por la separación menos pensada entre el periodista y la actriz: se terminan 30 años de relación
Katia Condos anuncia su divorcio de Federico Salazar
Katia Condos anuncia su divorcio de Federico Salazar
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Katia Condos anunció su divorcio de Federico Salazar. La actriz y el periodista comunicaron este martes que decidieron poner fin a su relación, luego de tres décadas juntos, a través de un mensaje compartido en redes sociales, donde remarcaron que el respeto y el cariño se mantienen como base de la familia que formaron.
En el comunicado, ambos solicitaron comprensión y privacidad para atravesar el proceso junto a sus hijos, en un momento que describieron como difícil a nivel personal.
Condos y Salazar se casaron en octubre de 2008 y son padres de tres hijos: Vasco, Siena y Tilsa. La pareja había compartido en distintas ocasiones aspectos de su vida familiar y, en entrevistas previas, también habían reconocido que atravesaron etapas complejas a lo largo de los años.
Por ahora, ninguno de los dos brindó declaraciones adicionales más allá del texto difundido, mientras el anuncio generó repercusión inmediata en el ambiente televisivo y en redes, donde seguidores y colegas dejaron mensajes de apoyo y respeto ante la decisión.