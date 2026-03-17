"Sólo fanáticos", la película argentina que aborda las complejidades del universo OnlyFans

El próximo 19 de marzo llegará a las salas de cine de todo el país "Sólo Fanáticos ", el nuevo largometraje del director argentino Leo Damario, una producción que combina drama, humor y provocación para retratar el mundo de las plataformas de contenido pago y las relaciones de poder que lo rodean.

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La película , que según su realizador ya genera repercusión en redes sociales, reúne a un elenco que atraviesa distintas generaciones de actores. Además de Vicuña, Guevara y Attias, participan Rafael Spregelburd, Martín Slipak, Turco Naim y marca el debut actoral del reconocido chef Donato De Santis.

La trama sigue a Antonella, una creadora de contenidos eróticos en OnlyFans que atraviesa el octavo mes de embarazo cuando el padre de su hijo, un joven de familia adinerada interpretado por Martín Slipak, decide desentenderse de la situación.

Frente a ese escenario, la protagonista toma el control de su historia y, junto a su amiga Emily, interpretada por Emilia Attias, diseña un plan que mezcla revancha, supervivencia y empoderamiento.

Según explicó Damario en Buen Dia Norte, por NORTETV, el relato se inspira en hechos reales y explora los contrastes sociales que atraviesan ese universo. "Es la historia de una chica que viene de un contexto vulnerable y se convierte en una diva de OnlyFans. Pasa de vivir con su tía a moverse en las altas esferas de la ciudad, rodeada de poder y dinero", contó el director.

Pero ese ascenso se quiebra cuando queda embarazada y la familia del padre del bebé decide cortar todo vínculo económico. "Es básicamente la historia de un padre que no quiere hacerse cargo de su hijo y de una discriminación muy fuerte hacia ella por su origen y por su profesión", explicó.

El detrás de un universo poco visible

Para el realizador, el film también intenta mirar de cerca el entramado que rodea a las plataformas de contenido erótico y el modo en que funcionan dentro de la economía digital actual.

"La película hace foco en las trabajadoras sexuales de alta gama. Es un mundo que siempre me interesó porque está muy ligado al deseo, a quién lo produce y a quién lo consume", señaló.

Durante el proceso de investigación, Damario afirma haber descubierto que detrás de esas plataformas existe una industria mucho más compleja de lo que suele imaginarse. Incluso relató que en muchos casos las personas que creen interactuar con las creadoras de contenido en realidad están hablando con administradores o community managers.

"Hay todo un mercado detrás. La película habla de OnlyFans, pero también de este momento de capitalismo extremo donde todos son sus propios jefes, aunque al mismo tiempo se autoexplotan", sostuvo.

Embed - “Solo Fanáticos”: la película sobre el fenómeno OnlyFans que llega a los cines

Cine para recuperar al público joven

Con una duración de aproximadamente 70 minutos, Damario define a Sólo Fanáticos como una película "dinámica y pop", pensada especialmente para reconectar con el público joven en las salas de cine.

"Es mi séptima película y apuesta a recuperar a ese público que el cine había perdido. Queríamos hacer algo entretenido, con humor, violencia y una estética muy fashion", explicó.

El director también destacó que la producción se realizó de manera independiente, sin financiamiento estatal, apostando a una propuesta visual ambiciosa y a locaciones de alto perfil.

Reconocimiento antes del estreno

Antes de su llegada a los cines, la película ya recibió una mención honorífica en el Festival Internacional de Cine sobre Diversidades y Género (FIDIG Cine), que destacó su abordaje de temas como la maternidad, el deseo y las representaciones de género en la era digital.

La banda sonora está a cargo del músico argentino Carca junto al conjunto Una Fábrica.

Con una historia que combina erotismo, poder, redes sociales y maternidad, Sólo Fanáticos buscará instalarse como uno de los estrenos argentinos más comentados de marzo cuando llegue a las salas el 19 de marzo.

Un elenco de figuras reconocidas

La película reúne a actores y personalidades de distintas generaciones y ámbitos artísticos. Entre ellos se destacan: