Sony Pictures lanzó el trailer completo de Spider-Man: un nuevo día y reveló la fecha de estreno

Sony Pictures compartió en sus redes oficiales el primer tráiler de la próxima película de la saga ‘Spider-Man: Brand New Day’. En el adelanto, se pueden observar multitud de detalles de la nueva cinta: actores, cambio de estética y el nuevo traje del Hombre Araña en esta nueva entrega que tiene un elenco estelar encabezado por Tom Holland y Zendaya, al que ahora también se han unido Sadie Sink Florence Pugh y Jon Bernthal.
Los segundos liberados permiten apreciar que el filme tendrá un homenaje a los comics clásicos y presentará a un Peter Parker iba a volver a sus orígenes con un tono más oscuro y solitario.
En el adelanto que compartió Sony Pictures escribieron: “Un nuevo día comienzo”, y también indicaron la fecha en la que se estrenará la cinta en cines: el próximo 31 de julio.
El director de ‘Spider-Man: Brand New Day’, Destin Daniel Cretton, releva a Jon Watts, e informó hace tiempo del cambio estético que iba a llevar a cabo en la cinta: más oscura, con más estilo y con la acción al frente.
The Punisher estará en ‘Spider-Man: Brand New Day’: aún queda la duda de cómo será la aparición de Jean Grey
También se pudo ver en plena acción a Jon Bernthal como The Punisher, con esa relación que tiene con el Spider-Man encarnado por Tom Holland. Con la cara destapada aparece Michael Mando en su papel de Escorpión.
También destacan MJ, interpretado por Zendaya, quien será la nueva novia de Eman Esfandi. Sin embargo, en el tráiler compartido por Sony, no se ven a los nuevos fichajes para la cinta: Sadie Sink (que hará de Jean Grey) y Liza Colón-Zayas (se desconoce qué papel interpretará), por lo que la compañía mantendrá la intriga hasta el final.
Después de cuatro años y de ‘Spider-Man: No Way Home’, veremos cómo la ciudad de Nueva York y el Hombre Araña son protagonistas en ‘Spider-Man: Brand New Day’, que verá la luz el próximo viernes, 31 de julio en cines.