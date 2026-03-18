Sony Pictures lanzó el trailer completo de Spider-Man: un nuevo día y reveló la fecha de estreno

Confirman que será una etapa más solitaria y oscura de Peter Parker.

Sony Pictures reveló el trailer completo de Spider-Man: un nuevo día, que estrenará el 31 de julio de 2026.-

Sony Pictures compartió en sus redes oficiales el primer tráiler de la próxima película de la saga ‘Spider-Man: Brand New Day’. En el adelanto, se pueden observar multitud de detalles de la nueva cinta: actores, cambio de estética y el nuevo traje del Hombre Araña en esta nueva entrega que tiene un elenco estelar encabezado por Tom Holland y Zendaya, al que ahora también se han unido Sadie Sink Florence Pugh y Jon Bernthal.

Los segundos liberados permiten apreciar que el filme tendrá un homenaje a los comics clásicos y presentará a un Peter Parker iba a volver a sus orígenes con un tono más oscuro y solitario.

En el adelanto que compartió Sony Pictures escribieron: “Un nuevo día comienzo”, y también indicaron la fecha en la que se estrenará la cinta en cines: el próximo 31 de julio.

Embed El director de ‘Spider-Man: Brand New Day’, Destin Daniel Cretton, releva a Jon Watts, e informó hace tiempo del cambio estético que iba a llevar a cabo en la cinta: más oscura, con más estilo y con la acción al frente.

The Punisher estará en ‘Spider-Man: Brand New Day’: aún queda la duda de cómo será la aparición de Jean Grey También se pudo ver en plena acción a Jon Bernthal como The Punisher, con esa relación que tiene con el Spider-Man encarnado por Tom Holland. Con la cara destapada aparece Michael Mando en su papel de Escorpión.