"Soy Mestiza" obtuvo la declaración de Interés Cultural en San Juan

El espectáculo “Soy Mestiza”, dirigido por Ángel Carabajal e ideado y protagonizado por la sanjuanina Mariana Clemenso, con fue distinguido ayer con la Declaración de Interés Cultural por la Legislatura de la Provincia de San Juan.
En este marco, el productor cordobés y la artista recibieron el reconocimiento por su aporte al arte, la identidad y la cultura argentina de manos del vicegobernador Fabián Martín, destacando el valor artístico y cultural que el espectáculo representa para el país, después de brillar en la temporada carlospacense y arrasar en la entrega de los Premios Carlos Paz 2026 del pasado 2 de febrero cuando se quedó con el Carlos de Oro.
El musical dirigido y producido por Carabajal que tiene a Mariana Clemensó como figura central fue el gran ganador de la premiación. En esta segunda temporada en escena, la pieza que incorporó nuevas canciones, vestuario y técnica para remarcar su esencia -que tiene raíz en la combinación de folklore, el tango y el flamenco- no solo se llevó el Oro, sino que fue acreedora de otras 7 estatuillas, entre ellas a Mejor bailarín para Emiliano Luna, vestuario, iluminación, show musical, sonido y cantante femenina para la protagonista, además de producción. Además de que hace una semana recibió también la declaración de Interés Cultural en Córdoba.
En declaraciones a DIARIO DE CUYO, Clemensó destacó que se encuentra “desbordada de felicidad” por “sentirme reconocida por mi provincia” y fue en una reunión en la que estuvo “acompañada de mi esposo Miguel Ruiz, mi operador Daniel Ibiza y mi querido productor Ángel Carbajal que viajó desde Córdoba para dicha entrega”.
“Estoy muy agradecida, con nuestro vice gobernador charlamos sobre cómo se hizo Mestiza y todo lo vivido en Córdoba en esta gran temporada marcando historia, me preguntó por mi vida artística y nos acompañó la secretaria de Cultura de la provincia que se comprometió a esta semana pasarnos la fecha tan esperado para llevar Soy Mestiza al Teatro del Bicentenario”, detalló emocionada quien también expresó que hablaron de la gira que ya se está armando, “con la que llegaremos al Teatro Ópera de la calle Corrientes y dónde Ángel me trajo la noticia maravillosa de que estaremos en el Teatro Colón en Buenos Aires”, para luego continuar recorriendo distintas provincias del país y las Termas De Río Hondo en Santiago del Estero.