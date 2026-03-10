"Soy Mestiza" obtuvo la declaración de Interés Cultural en San Juan

Compartir







El espectáculo “Soy Mestiza”, dirigido por Ángel Carabajal e ideado y protagonizado por la sanjuanina Mariana Clemenso, con fue distinguido ayer con la Declaración de Interés Cultural por la Legislatura de la Provincia de San Juan.

En este marco, el productor cordobés y la artista recibieron el reconocimiento por su aporte al arte, la identidad y la cultura argentina de manos del vicegobernador Fabián Martín, destacando el valor artístico y cultural que el espectáculo representa para el país, después de brillar en la temporada carlospacense y arrasar en la entrega de los Premios Carlos Paz 2026 del pasado 2 de febrero cuando se quedó con el Carlos de Oro.

El musical dirigido y producido por Carabajal que tiene a Mariana Clemensó como figura central fue el gran ganador de la premiación. En esta segunda temporada en escena, la pieza que incorporó nuevas canciones, vestuario y técnica para remarcar su esencia -que tiene raíz en la combinación de folklore, el tango y el flamenco- no solo se llevó el Oro, sino que fue acreedora de otras 7 estatuillas, entre ellas a Mejor bailarín para Emiliano Luna, vestuario, iluminación, show musical, sonido y cantante femenina para la protagonista, además de producción. Además de que hace una semana recibió también la declaración de Interés Cultural en Córdoba.

En declaraciones a DIARIO DE CUYO, Clemensó destacó que se encuentra “desbordada de felicidad” por “sentirme reconocida por mi provincia” y fue en una reunión en la que estuvo “acompañada de mi esposo Miguel Ruiz, mi operador Daniel Ibiza y mi querido productor Ángel Carbajal que viajó desde Córdoba para dicha entrega”.