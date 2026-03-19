Subasta: el lujoso descapotable de Leo Mattioli sale a la venta y causa furor

La subasta del auto de Leo Mattioli generó un fuerte impacto entre fanáticos de la cumbia y coleccionistas, al tratarse de un vehículo con alto valor simbólico. El icónico descapotable del cantante reapareció en el mercado.

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El vehículo en cuestión es un Audi TT Roadster modelo 2004 , un deportivo descapotable que perteneció al recordado cantante de cumbia Leo Mattioli , conocido como el “León Santafesino”.

El auto se encuentra en Olivos, provincia de Buenos Aires, y rápidamente despertó interés no solo por su diseño, sino por haber sido uno de los últimos gustos personales del artista , quien lo adquirió en 2007, pocos años antes de su fallecimiento en 2011.

Este modelo forma parte de la primera generación del Audi TT , un vehículo que revolucionó el diseño automotriz con su estilo inspirado en el movimiento Bauhaus , al punto de ser exhibido en el MoMA de Nueva York.

Cuenta con un motor 1.8 turbo de 225 caballos de fuerza , tracción integral Quattro y caja manual de seis marchas. Además, presenta un estado excepcional con apenas 16.080 kilómetros recorridos y pintura original de fábrica .

image Imagen ilustrativa

CUÁNTO VALE EL AUTO DEL LEÓN SANTAFESINO

El precio base de la subasta fue fijado en 35.000 dólares, aunque se espera que la cifra final sea mucho mayor debido al valor emocional que representa para los seguidores del cantante.

El actual propietario adquirió el vehículo en 2022 a la familia del artista y realizó un mantenimiento completo en 2025, incluyendo neumáticos, fluidos y controles mecánicos.

Más allá del valor económico, el auto se transformó en un símbolo del legado de Leo Mattioli, una pieza única que conecta la pasión por la música tropical con el mundo automotor.