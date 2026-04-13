Teatro de sombras en San Juan: llega la premiada "Fuera de este mundo"

La cartelera cultural de San Juan se prepara para recibir una propuesta mendocina que desafía los límites entre lo escénico y lo visual. El 18 de abril, Pájaro Negro, compañía de Luces y Sombras traerá a Sala TeS "Fuera de este mundo" , una elogiada adaptación de la emblemática novela El extranjero, de Albert Camus, en teatro de sombras.

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Bajo la dirección de Pablo Longo, no es solo una pieza teatral, sino una experiencia inmersiva que utiliza este formato para construir una estética cinematográfica. Ganadora de la Fiesta Provincial del Teatro en Mendoza 2023 , representó a la vecina provincia en la última Fiesta Nacional del Teatro, realizada en La Rioja y Catamarca; y ha cosechado elogios y premios en todo el país. Sin embargo, pese a la cercanía, nunca había corrido el telón en la provincia.

" Teníamos ganas de ir a San Juan porque hemos hecho funciones en todo el cordón cordillerano y nos faltaba San Juan . Desde que estrenamos en 2018 nunca habíamos ido, así que es una deuda que teníamos y estamos con mucha ilusión ", dijo Longo a DIARIO DE CUYO.

Llevar la prosa existencialista de Camus al lenguaje de las sombras no fue una tarea sencilla. Según relató a DIARIO DE CUYO Longo, el proceso de creación fue minucioso: " Es una producción que nos llevó, entre la adaptación de la novela y luego los ensayos, casi tres años. Estuvimos dos años íntegramente ensayando para llegar al estreno ".

Esa dedicación se traduce en una puesta en escena compleja donde la tecnología digital y lo artesanal conviven. " Es un espectáculo que fusiona proyecciones con sombras corporales en vivo . El trabajo tiene animación sobre realizaciones analógicas que después se digitalizan para proyectar sobre todo en la construcción de los fondos", explicó. El resultado es un código visual que remite directamente a la pantalla grande: "Se vincula muchísimo con el lenguaje cinematográfico porque son planos que van cambiando totalmente. El público tiene la sensación de estar viendo quizás una película, lo que pasa es que todo eso se está desarrollando en vivo ".

Fuera 17 - Hernán Capitani (3r.foto) Esta pieza de teatro de sombras representó a la vecina provincia en la última Fiesta Nacional de Teatro

El arte que hizo pie en Mendoza

Longo destacó la potencia de este lenguaje -a menudo asociado solo a producciones infantiles- en la vecina provincia. "Mendoza es quizás el polo más importante del teatro de sombras en Argentina", afirmó el director. "En Mendoza hay dos compañías con una producción muy fuerte. Yo pertenezco a Pájaro Negro y también hay una compañía que se llama Insomnia. En el año 2023 hicimos la producción del festival Don Segundo, de teatro de sombras", señaló el director, quien diferencia su trabajo de las propuestas más tradicionales.

"En Buenos Aires, en su mayoría trabaja con títeres, pero no con sombras corporales como desarrollamos nosotros. Lo nuestro se acerca mucho más a lo teatral, al teatro de actuación. El público asiste a algo muy inusual, al teatro más clásico; aquí se ve una pantalla y detrás está sucediendo todo, los cuerpos se ven como figuras y se compone con luces y sombras", declaró.

Entre el absurdo y la justicia

"Fuera de este mundo" sigue los pasos de Meursault, el protagonista de Camus, un hombre cuya aparente indiferencia ante la vida y un crimen cometido bajo el sol argelino lo enfrentan a un sistema judicial que juzga más su falta de sentimientos que el hecho en sí.

"La obra va atravesando todo a través de este personaje antiheroico", comentó Longo sobre la trama. "Las condiciones en las que sucedió el hecho están atravesadas por lo absurdo. Hay todo un sistema judicial que indaga en las causas que lo motivaron y que muestra lo más absurdo de nuestras convenciones, de lo que creemos en relación a la idea de justicia, lo divino y el ser humano dentro de un engranaje social", expresó.

Pese a la profundidad existencialista, el director aclaró que la obra también permite matices: "Está atravesado desde dos parámetros: lo dramático y lo humorístico", concluyó.

image Drama y humor se combinan en esta premiada producción mendocina

La cita en la Sala TeS