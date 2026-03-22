Tini Stoessel confirmó que se casa con Rodrigo De Paul y enloqueció a sus fans

La cantante hizo delirar a su público durante una de sus presentaciones de “Futttura” en la provincia.

El video de Tini Stoessel que se viralizó entre sus fans.

En medio de los fuertes rumores, Tini Stoessel sorprendió a sus fans en Córdoboa al hacer un gesto que confirmaría su casamiento con Rodrigo De Paul.

Todo ocurrió este fin de semana durante una de las presentaciones de la cantante en el marco de la gira de sus shows de Futttura.

“¡Que se casen, que se casen!“, le gritaba el público cuando Tini hizo una pausa de unos minutos en su recital en vivo. Fue ahí que la artista hizo un gesto de afirmación moviendo su cabeza y su mano.

En ese instante, las fanáticas lanzaron un grito eufórico por la noticia que su ídola les estaba dando en pleno show. Además, la confirmación era esperada por todos sus admiradores.

El video de esta segunda noche de Tini Stoessel en Córdoba no tardó en viralizarse en las redes sociales, donde el resto de los fans que no estuvieron presentes celebraron la actitud de la cantante.