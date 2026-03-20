    • 20 de marzo de 2026 - 09:29

    Tini Stoessel estrenó "Dos Amantes" y Messi se volvió meme: mirá el video

    Tini presentó el videoclip de su nueva canción con Ulises Bueno, que reunió a invitados de lujo, y dejó varios guiños sobre su futuro casamiento con De Paul.

    Videoclip de Tini.

    Videoclip de Tini.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Tini Stoessel logró un hito que ninguna otra artista había conseguido hasta ahora: reunió a Lionel Messi, Rodrigo de Paul, Susana Giménez, Beto Montenegro y Cacho Deicas para el videoclip de Dos Amantes, su nueva colaboración con Ulises Bueno.

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    El clip se estrenó a las 21 y, junto con su lanzamiento, Tini compartió un emotivo mensaje en Instagram: “¡¡Ya salió Dos amantes, mis amores!! @ulisesbueno, qué honor compartir esta canción con vos y cantarla juntos mañana”, haciendo referencia al show que dará este viernes en Córdoba.

    La cantante también agradeció a los invitados especiales: “Gracias Su, Rodri, Leo, Cacho y Beto por acompañarnos en este video, la pasamos hermoso”. Por su parte, su futuro esposo comentó enamorado: “Sos increíble”.

    La canción cuenta la historia de, justamente, “dos amantes”. Entre los fans ya circula una teoría: el videoclip estaría inspirado en el inicio de la relación de Tini con el futbolista, aunque presentado con una estética de “amores prohibidos”.

    Embed - TINI, Ulises Bueno - Dos Amantes (Video Oficial)

    El videoclip de Dos Amantes: Tini reúne a Susana Giménez, Messi y Rodrigo de Paul

    En el video, los protagonistas se ubican alrededor de una mesa larga, típica de grandes celebraciones como bodas o fiestas de 15. En el centro están Tini y Ulises, mientras que los demás invitados se distribuyen a los costados.

    El momento guionado quedó en manos de Susana Giménez, quien les lanzó a Tini y De Paul la clásica pregunta: “¿Para cuándo el casamiento?”. Al final, la diva se mostró divertida intentando descifrar el motivo de la reunión: “¿A nosotros quiénes nos invitó? ¿Saben?”.

    Los memes de Messi no faltaron

    Como era de esperarse, la aparición de Lionel Messi en el videoclip de Dos Amantes no pasó desapercibida en redes. Los fans no tardaron en reaccionar con todo tipo de memes, capturando cada gesto y situación graciosa del astro del fútbol junto a Tini y los demás invitados.

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