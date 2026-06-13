Todos por Alfredo: el reconocido artista Facundo Mazzei llega a San Juan con dos propuestas cargadas de solidaridad y danza

La solidaridad no tiene límites y en muchos casos trasciende fronteras. El reconocido artista de trayectoria nacional Facundo Mazzei estará arribando a la provincia movido por la solidaridad. Con una función imperdible y una master class se buscará ayudar al sanjuanino Alfredo Fracapani , quien desde hace tiempo viene atravesando un complejo momento de salud que pausó su vida cotidiana.

La visita del coreógrafo, bailarín y cantante que pasó por certámenes como Bailando por un Sueño serán el 26 y 27 de junio, jornadas en las que brindará una clase que combinará folclore, contemporáneo y urbano fusión; y sumará la puesta en escena de “Camaleón Rojo”, una propuesta innovadora que fusiona danza, música y performance. La función contará además con la presencia de artistas sanjuaninos que se unieron por la causa.

Yazmin Sehara, quien junto con su productora Alquimia está colaborando con el evento, comentó en diálogo con DIARIO DE CUYO que son varios los artistas y los sanjuaninos que se unieron para ser parte de una movida solidaria sin precedentes. Además de la productora, colaboran Stampa Gráfica, Avantti, la Municipalidad de la Ciudad de San Juan y la Municipalidad de Rawson.

El viernes 26 de junio, desde las 16 horas, en el Complejo La Superiora, ubicado en Rawson, Mazzei y su equipo ofrecerán una jornada intensiva de capacitación compuesta por tres clases, pasando por Folclore, Contemporáneo y Urbano Fusión.

La propuesta, apuntada a mayores de 12 años, estará a cargo de profesionales de destacada trayectoria, entre ellos Coty Urquiza, Betina Fornero, Camila Guzmán y Tiffany Fedele, integrantes de la compañía artística que acompaña a Mazzei en sus presentaciones por todo el país.

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La master class tiene un costo de $30.000 y quienes se inscriban antes del 16 de junio obtendrán una entrada gratuita para asistir al espectáculo "Camaleón Rojo". Quienes deseen sumarse a la propuesta pueden inscribirse en el siguiente link.

Camaleón Rojo llega a San Juan con una puesta en escena dinámica y cargada de ritmo

Por su parte, el sábado 27 de junio a las 21 horas en el Cine Teatro Municipal, frente a la Plaza 25 de mayo, se estará subiendo a escena Camaleón Rojo, una propuesta de Mazzei que combina en un mismo show danza, música y performance, recorrido ritmos que van desde el pop latino al folclore argentino.

El espectáculo reúne a más de veinte artistas en escena, con un importante despliegue de coreografías, vestuario, maquillaje, iluminación y recursos audiovisuales. Además, contará con la participación especial de Yazmín Sehara, quien se sumará al elenco en una presentación especialmente preparada para esta función.

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En la previa estarán acompañando Los Lucero de Jáchal y el Ballet Municipal de Rawson, aunque desde la organización no descartan que se sumen más artistas a la causa.

Las entradas ya están disponibles a $25.000 y se pueden conseguir vía online por la plataforma Avantti, o haciendo clic aquí.

La comunidad artística unida por Alfredo Fracapani

Desde hace tiempo la comunidad artística sanjuanina viene realizando acciones por Alfredo, quien en noviembre del 2025 fue internado en Buenos Aires aguardando un trasplante de hígado. El sanjuanino padece una hepatitis autoinmune fulminante que lo mantiene en lista de espera del INCUCAI y requiere de un tratamiento permanente con medicación de alto costo, además de los costos que representa el traslado, la internación y el tener que estar tiempo fuera de actividad en otra provincia.

A medida de los meses van pasando el trasplante no llega y los gastos se incrementan. Es por este motivo que una vez más la comunidad se moviliza para ayudar al sanjuanino que se encuentra en una compleja situación.

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La totalidad de las acciones impulsadas en torno a este evento tienen como objetivo acompañar a Alfredo y a su familia en un momento crucial. La recaudación permitirá colaborar con los gastos médicos y de medicación que demanda su tratamiento y futuro trasplante.

La llegada de Facundo Mazzei a San Juan trasciende el espectáculo y la formación artística para convertirse en una convocatoria abierta a toda la comunidad: una oportunidad para disfrutar de propuestas culturales de calidad y, al mismo tiempo, brindar apoyo a una causa que necesita del esfuerzo conjunto de todos.