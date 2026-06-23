Tras la "fake news" sobre el papá de Messi, Florencia Peña vendrá a San Juan

Será en el marco de la gira de la obra teatral Las Hijas, dirigida por Adrián Suar, que se verá en el Teatro Sarmiento

Luego del escándalo que originó la falsa noticia que dio sobre la muerte del padre de Lionel Messi, su inmediata desvinculación de Luzu TV y los rumores de que iniciaría acciones legales contra Nicolás Occhiato, la actriz Florencia Peña llegará a San Juan.

La actriz pisará suelo cuyano en el marco de la gira nacional de "Las Hijas", una comedia dramática entretenida y emotiva, escrita por Ariadna Asturzzi, que se convirtió en uno de los grandes éxitos de la cartelera porteña. La actriz de Mamma Mía y Pretty Woman -que hacía en Luzu un programa junto a Marley- se sumó a la propuesta en abril, en reemplazo de Julieta Díaz, que tuvo un problema de salud.

La puesta en escena tiene un atractivo adicional: representa el debut oficial de Adrián Suar en el rol de director teatral, bajo la producción general de Preludio.

Lazos familiares complejos El argumento de “Las Hijas” profundiza en las complejidades de los lazos familiares y sitúa a tres hermanas frente a un duro desafío: lidiar con el alzheimer de su madre Elena, una exjueza estricta, también en el hogar.

Florencia Peña, Soledad Villamil y Pilar Gamboa son "Las Hijas" Peña encarna a María José, una psiquiatra forense incapaz de aplicar sus conocimientos científicos en su propia realidad familiar. Soledad Villamil es Inés, una tarotista de renombre con una capacidad inexplicable para leer el futuro. Y Pilar Gamboa es Roberta, un intento de artista plástica con múltiples carreras incompletas y un emprendimiento de catering que parece más un acto de fe que un negocio. Las tres se reúnen para decidir qué hacer con la situación.