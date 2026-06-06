Tributo al Indio Solari: los Fundamentalistas darán un concierto abierto a todo público

Los detalles para seguir en vivo el emotivo homenaje que la banda concretará esta noche, en Comodoro Rivadavia.

Hoy a las 21 h, los fans del Indio Solari podrán seguir a distancia el tributo musical de los Fundamentalistas

Hoy sábado, el sur argentino se convertirá en el epicentro de un acontecimiento histórico. Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado confirmaron que realizarán su show previsto en Comodoro Rivadavia, el cual transmitirán de forma gratuita y en directo para todo el mundo, en homenaje al Indio Solari, quien falleció ayer.

La reciente partida del artista sumió al ámbito cultural en un profundo luto. Sin embargo, la emblemática agrupación -formada por Solari en 2004 para su etapa solista, tras la separación de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota- decidió subirse al escenario del Predio Ferial de Chubut, haciendo de la música un refugio y un tributo colectivos, para procesar la dolorosa pérdida de su mentor.

A través de sus plataformas digitales, los integrantes manifestaron el desconcierto y la tristeza que los embarga, aclarando que este encuentro no será el planificado originalmente, sino una instancia de contención mutua con su público. El evento representa el primer tributo masivo al legado ricotero.

image El comunicado de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado