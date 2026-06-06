Tributo al Indio Solari: los Fundamentalistas darán un concierto abierto a todo público

Hoy sábado, el sur argentino se convertirá en el epicentro de un acontecimiento histórico. Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado confirmaron que realizarán su show previsto en Comodoro Rivadavia, el cual transmitirán de forma gratuita y en directo para todo el mundo, en homenaje al Indio Solari, quien falleció ayer.
La reciente partida del artista sumió al ámbito cultural en un profundo luto. Sin embargo, la emblemática agrupación -formada por Solari en 2004 para su etapa solista, tras la separación de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota- decidió subirse al escenario del Predio Ferial de Chubut, haciendo de la música un refugio y un tributo colectivos, para procesar la dolorosa pérdida de su mentor.
A través de sus plataformas digitales, los integrantes manifestaron el desconcierto y la tristeza que los embarga, aclarando que este encuentro no será el planificado originalmente, sino una instancia de contención mutua con su público. El evento representa el primer tributo masivo al legado ricotero.
Para garantizar el acceso global a esta emotiva despedida, la velada podrá sintonizarse libremente desde el canal oficial de YouTube de la banda. De este modo, la hermandad de seguidores podrá unirse a la distancia en un homenaje que promete quedar marcado en la memoria del rock nacional.
INFO PARA SEGUIR EL PRIMER HOMENAJE AL INDIO SOLARI
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Fecha y hora: hoy, sábado 6 de junio
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Hora: a partir de las 21:00 h
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Modalidad: será transmitido en directo y en formato abierto y gratuito para todo el público. Se podrá acceder ingresando a su canal oficial de YouTube, @LosFundamentalistasOk