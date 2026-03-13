Viernes 13, un día ideal para maratonear películas de terror con sello nacional

Hoy es viernes 13 y es la excusa perfecta para apagar las luces y dejarse atrapar por el suspenso. Aunque Hollywood suele monopolizar las pesadillas de cartelera, el cine argentino gana terreno en el género, consolidando una "época dorada" que cosecha premios internacionales y aterroriza a audiencias de todo el globo.
Ya no se trata solo de leyendas rurales o presupuestos acotados, el terror nacional actual es técnico, visceral y profundamente original. Desde los suburbios bonaerenses donde lo cotidiano se vuelve siniestro, hasta la selva misionera cargada de misticismo, los directores locales han logrado crear una identidad propia que mezcla la crítica social con el horror más puro.
En esta selección, recorremos las producciones que pusieron a Argentina en el mapa del miedo contemporáneo. Historias de posesiones brutales, conspiraciones esotéricas en blanco y negro y fantasmas de nuestra propia historia que regresan para ajustar cuentas.
Si buscás una experiencia que trascienda los clichés del cine estadounidense, prepará el pochoclo y descubrí por qué el horror con acento propio es una gran opción para rendirle honores a este día... y para seguir incursionando después, con otras muy buenas propuestas.
1. Cuando acecha la maldad (2023)
Embed - Cuando Acecha la Maldad - Tráiler Oficial [España] HD
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Director: Demián Rugna.
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Elenco: Ezequiel Rodríguez, Demián Salomón, Silvina Sabater.
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Sinopsis: En un pueblo remoto, dos hermanos descubren a un hombre infectado por fuerzas demoníacas que está a punto de "dar a luz" a la maldad misma. Al intentar deshacerse de él sin seguir los ritos adecuados, desatan una epidemia de posesiones frenética y sangrienta.
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Por qué verla: Es considerada por la crítica mundial como una de las mejores películas de terror de la década. Es cruda, imprevisible y no respeta ningún tabú del cine convencional.
2. Historia de lo oculto (2020/21)
Embed - History of the Occult | 2022 | Official Trailer | SCREAMBOX EXCLUSIVE
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Director: Cristian Ponce.
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Elenco: Germán Baudino, Nadia Casanova, Casper Uncal.
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Sinopsis: Durante la última emisión del programa periodístico más visto de la TV, los invitados y la producción intentan exponer un vínculo entre el gobierno y una logia de brujos. Todo sucede en tiempo real mientras el país espera una revelación que podría ser apocalíptica.
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Por qué verla: Mezcla el thriller político de los años 70 con el terror cósmico. Su estética en blanco y negro y su atmósfera de paranoia la hacen una experiencia única y asfixiante.
3. Los que vuelven (2021)
Embed - LOS QUE VUELVEN - Trailer oficial
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Directora: Laura Casabé.
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Elenco: Lali González, María Soldi, Alberto Ajaka.
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Sinopsis: Ambientada en la selva misionera de 1919. La esposa de un terrateniente ruega a la divinidad guaraní Iguazú que devuelva a la vida a su hijo muerto. El niño regresa, pero su retorno desata una sangrienta venganza vinculada al pasado oscuro de la colonización.
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Por qué verla: Es "terror rural" de altísima factura técnica que utiliza leyendas indígenas para hablar de la opresión y el odio de clases. Visualmente es una joya.
4. Aterrados (2017/2018)
Embed - ATERRADOS (Trailer español)
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Director: Demián Rugna.
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Elenco: Maximiliano Ghione, Norberto Gonzalo, Elvira Onetto.
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Sinopsis: En un barrio común del Gran Buenos Aires, empiezan a suceder hechos inexplicables: desapariciones, entes que salen de debajo de la cama y muertos que regresan para sentarse a la mesa. Un grupo de investigadores de lo paranormal intenta detener la brecha antes de que se expanda.
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Por qué verla: Aunque tiene unos años más, es el clásico moderno por excelencia. Tiene algunos de los mejores "sustos" (jump scares) diseñados en la historia del cine nacional.
5- El llanto (2024)
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Director: Pedro Martín-Calero (Coproducción España-Argentina)
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Elenco: Ester Expósito, Malena Villa, Mathilde Ollivier.
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Sinopsis: Tres mujeres en diferentes épocas y ciudades (Madrid, Buenos Aires) son acechadas por una presencia invisible pero sonora: un llanto que anticipa una tragedia inminente. A medida que investigan, descubren que el mal que las persigue es una herencia transgeneracional.
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Por qué verla: Es una propuesta de terror elegante y psicológico que utiliza el sonido como principal herramienta para generar miedo. Es una coproducción que brilla por sus actuaciones.