Viernes 13, un día ideal para maratonear películas de terror con sello nacional

¿No sabés qué ver? Te damos cinco de las mejores opciones, donde encontrarás desde brutales posesiones hasta suspenso psicológico puro.

Para este Viernes 13 te damos cinco títulos muy originales que te dejarán sin aliento

Hoy es viernes 13 y es la excusa perfecta para apagar las luces y dejarse atrapar por el suspenso. Aunque Hollywood suele monopolizar las pesadillas de cartelera, el cine argentino gana terreno en el género, consolidando una "época dorada" que cosecha premios internacionales y aterroriza a audiencias de todo el globo.

Ya no se trata solo de leyendas rurales o presupuestos acotados, el terror nacional actual es técnico, visceral y profundamente original. Desde los suburbios bonaerenses donde lo cotidiano se vuelve siniestro, hasta la selva misionera cargada de misticismo, los directores locales han logrado crear una identidad propia que mezcla la crítica social con el horror más puro.

En esta selección, recorremos las producciones que pusieron a Argentina en el mapa del miedo contemporáneo. Historias de posesiones brutales, conspiraciones esotéricas en blanco y negro y fantasmas de nuestra propia historia que regresan para ajustar cuentas.

Si buscás una experiencia que trascienda los clichés del cine estadounidense, prepará el pochoclo y descubrí por qué el horror con acento propio es una gran opción para rendirle honores a este día... y para seguir incursionando después, con otras muy buenas propuestas.

1. Cuando acecha la maldad (2023) Embed - Cuando Acecha la Maldad - Tráiler Oficial [España] HD Director: Demián Rugna.

Elenco: Ezequiel Rodríguez, Demián Salomón, Silvina Sabater.

Sinopsis: En un pueblo remoto, dos hermanos descubren a un hombre infectado por fuerzas demoníacas que está a punto de "dar a luz" a la maldad misma. Al intentar deshacerse de él sin seguir los ritos adecuados, desatan una epidemia de posesiones frenética y sangrienta.

Por qué verla: Es considerada por la crítica mundial como una de las mejores películas de terror de la década. Es cruda, imprevisible y no respeta ningún tabú del cine convencional. 2. Historia de lo oculto (2020/21) Embed - History of the Occult | 2022 | Official Trailer | SCREAMBOX EXCLUSIVE Director: Cristian Ponce.

Elenco: Germán Baudino, Nadia Casanova, Casper Uncal.

Sinopsis: Durante la última emisión del programa periodístico más visto de la TV, los invitados y la producción intentan exponer un vínculo entre el gobierno y una logia de brujos. Todo sucede en tiempo real mientras el país espera una revelación que podría ser apocalíptica.

Por qué verla: Mezcla el thriller político de los años 70 con el terror cósmico. Su estética en blanco y negro y su atmósfera de paranoia la hacen una experiencia única y asfixiante. 3. Los que vuelven (2021) Embed - LOS QUE VUELVEN - Trailer oficial