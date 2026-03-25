Xero: el nuevo disco del artista sanjuanino Gastón Seminara ya tiene fecha de estreno

Para Gastón Seminara , el número 6 es un punto de partida. El viernes 27 de marzo, con banda nueva y cinco discos previos, el músico local lanzará "Xero", nacido de la necesidad de regresar a la esencia. Un puñado de canciones que navegan entre la resiliencia y el rock más puro.

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La línea temática del álbum -grabado íntegramente en el estudio casero del autor- "gira en torno al poder transformador de la pérdida. Habla de no dar por sentadas las cosas y de valorar lo que es realmente importante por encima de lo superfluo” , declaró a DIARIO DE CUYO Seminara, que disfruta a pleno de cada etapa del proceso creativo y técnico.

“El final del 2025 y principio del 2026 fue un tiempo muy duro para mí y de grandes revelaciones. Descubrí a golpes que necesitaba liberarme de sentimientos y sensaciones que me envolvían en una armadura”, explicó. "Xero tiene que ver con eso, con despojarse y volver al principio, sin rencores, caretas ni prejuicios y hacer todo con amor”, describió el artista sanjuanino.

El viaje sonoro de "Xero" es variado y emocionalmente honesto . La lista de temas incluye desde piezas de rock pop optimistas como “Bajo este cielo gris”, donde se reivindica la elección de los afectos por sobre la perfección, hasta temas de rock alternativo como “Todo este tiempo”, un desahogo de potente estribillo que aborda la dificultad de perdonar.

El disco también ofrece momentos de delicadeza instrumental en “Tierra prometida”, una canción construida sobre el eje del piano que invita a valorar lo que tenemos cerca. Para los fanáticos de la potencia, el cierre llega con “Víctima”, una pieza de hard rock furioso que contrasta con el ritmo funk pop de la reedición de “Cerca”.

El valor de lo autóctono

En una industria cada vez más mediada por algoritmos, Seminara apuesta por la identidad local.

"Creo que aporto un disco autóctono, con canciones originales, diversidad de ritmos y un trabajo de producción muy artesanal en medio de tanta tecnología e Inteligencia Artificial", destacó el músico. “Creo que San Juan tiene mucho que ofrecer en lo artístico y estoy orgulloso de poder contribuir a eso”, acotó Gastón, quien, a la hora de hablar de la recepción de este álbum, privilegia la conexión real por sobre la masividad.

"Mi universo es mi familia y mis amigos y lo que más quiero es compartirlo con ellos", aseguró, mientras se prepara para salir a desgranar este nuevo material. "Va a ser un placer salir a tocar este disco y poder disfrutar de la experiencia con las personas que amo. No puedo pedir más a la vida", cerró.

Tomá nota:

Toda la información sobre videos y fechas de la nueva banda está disponible en los perfiles oficiales de @xerorockband en Instagram, YouTube y Facebook.