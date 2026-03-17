Zulma Lobato se separó a una semana de casarse y fulminó a su novio plomero: "No me hacía gozar"

Zulma Lobato no gana para sustos en el amor. Después de haber gritado a los cuatro vientos que estaba enamorada y que pensaba pasar por el altar vestida de blanco, la mediática confirmó que la relación con Claudio, su novio plomero, llegó a su fin.

Lo que más llamó la atención no fue la brevedad del romance, que duró apenas siete días, sino las razones íntimas que dio para cortar el vínculo.

Todo parecía marchar sobre ruedas para Zulma, que incluso contaba con el apoyo de sus amigos para organizar una colecta y costear la fiesta de bodas. Sin embargo, este fin de semana la noticia de la separación cayó como un balde de agua fría.

Fiel a su estilo, Zulma no se guardó nada y explicó que la química en la habitación fue el factor determinante para tomar la decisión.

En una charla con su amiga conocida como La Pepona, la mediática fue lapidaria al hablar sobre su ahora ex pareja .

Según sus propias palabras, el hombre no cumplió con las expectativas en el plano sexual y eso fue suficiente para ponerle un punto final a la historia. Sin vueltas, Zulma sentenció que él no la hacía gozar y que eso para ella es fundamental en una relación.

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Además de las cuestiones de alcoba, la artista dejó entrever que la personalidad de Claudio tampoco terminó de cerrarle. No era una persona muy querible, disparó con total sinceridad en un video que rápidamente circuló por las redes sociales y generó todo tipo de comentarios entre sus seguidores.

Preocupación en las redes sociales

A pesar de que Zulma suele tomarse estas situaciones con mucha exposición, muchos usuarios de Instagram y otras plataformas manifestaron su preocupación por el presente de la mediática. Tras conocerse los detalles de la ruptura, no faltaron quienes pidieron que su círculo íntimo la preserve un poco más de las cámaras, señalando que la ven en una situación de vulnerabilidad.

Por el momento, los planes de boda quedaron totalmente cancelados y el dinero recaudado por sus amistades para el evento tendrá otro destino. Zulma ya dio vuelta la página y, aunque soñaba con el vestido blanco, parece que por ahora prefiere estar sola antes que mal acompañada por alguien que no logra encender la llama de la pasión.