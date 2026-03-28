    • 28 de marzo de 2026 - 09:08

    Estados Unidos "intensificará la cooperación" con Irak para detener los ataques contra sus fuerzas armadas

    EE.UU busca contener grupos proiraníes en Bagdad. Por otra parte Irán aseguró haber atacado un buque estadounidense en Omán.

    guerra 28

    Estados Unidos e Irak “intensificarán la cooperación” para prevenir ataques y garantizar que el territorio iraquí no se utilice para lanzar ataques contra instalaciones estadounidenses, según un comunicado de la embajada de Washington en Bagdad.

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    Desde que comenzó la guerra el 28 de febrero con los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, Irak se ha visto cada vez más involucrado en un conflicto que había tratado de evitar a toda costa.

    Grupos armados iraquíes proiraníes han llevado a cabo ataques con drones y cohetes contra múltiples objetivos estadounidenses, incluida la embajada en Bagdad.

    Estas facciones proiraníes, algunas de las cuales están integradas en las fuerzas de seguridad iraquíes, han sido blanco frecuente de ataques, de los que los grupos han culpado a Estados Unidos o a Israel.

    La embajada de Estados Unidos e Irak emitieron comunicados anunciando la creación de un “Alto Comité Conjunto de Coordinación” para supervisar los esfuerzos para hacer frente a los ataques en Irak.

    “Las partes iraquí y estadounidense decidieron intensificar la cooperación para prevenir ataques terroristas y garantizar que el territorio iraquí no se utilice como punto de partida para ninguna agresión contra el pueblo iraquí, las Fuerzas de Seguridad iraquíes, las instalaciones y activos estratégicos iraquíes, así como contra el personal estadounidense, las misiones diplomáticas y la Coalición Global”, dijo la embajada de Estados Unidos en Bagdad en un comunicado.

    Ataque iraní a un buque estadounidense

    El ejército iraní informó que atacó un buque logístico estadounidense cerca del puerto omaní de Salalah. “Un buque logístico que apoya al agresivo ejército estadounidense fue atacado por las fuerzas armadas de la República Islámica de Irán a una distancia considerable del puerto de Salalah, en Omán”, declaró Ebrahim Zolfaghari, portavoz del Comando Militar Central de Irán, en un comunicado difundido por la televisión estatal.

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